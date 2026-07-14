Ucrania recibirá antes de fin de año 4 cazas Rafale franceses, misiles, sistemas de defensa antiaérea y un radar

Los primeros cuatro de los 16 cazas Rafale que Francia destinará a Ucrania se entregarán antes de finales de 2026, una vez completada la formación de pilotos y personal técnico ucraniano en territorio francés. Así lo recoge el acuerdo rubricado este martes por los presidentes Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski, que también contempla el suministro de un radar antiaéreo y misiles Aster 30.

El acuerdo suscrito establece que Kiev formalizará un primer pedido de 16 aviones Rafale, con armamento incluido, como parte de un programa que prevé la adquisición de hasta un centenar de estos aparatos. El objetivo es que esos primeros cuatro cazas sean transferidos a las Fuerzas Armadas ucranianas "lo antes posible" para permitir el despliegue operativo de capacidad.

Los aviones irán acompañados de armamento aire-aire y aire-tierra, entre el que figuran bombas guiadas AASM (Armamento Aire-Tierra Modular), cohetes guiados por láser para combatir drones y misiles de corto y medio alcance MICA y de muy largo alcance Meteor, ambos fabricados por el fabricante europeo MBDA.

La declaración conjunta firmada por Macron y Zelenski también autoriza la producción bajo licencia en Ucrania de bombas AASM y misiles de crucero aire-tierra de largo alcance SCALP (también fabricados por MBDA) antes de que finalice 2026.



En el ámbito de la defensa antiaérea, Ucrania adquirirá cuatro sistemas franco-italianos SAMP/T NG, de los que será el primer usuario en combate. Mientras se completa su fabricación, Francia desplegará temporalmente dos sistemas SAMP/T ya operativos, que serán devueltos tras la entrega de la nueva versión.

SAMP/T NG ©MBDA



Como primer componente de esos sistemas, un radar GF300 será desplegado en Ucrania antes de finales de este año, mientras que cinco radares GM400 serán entregados antes de concluir 2027.



Francia e Italia también acelerarán la entrega de misiles Aster 30 antes de octubre de 2026 y autorizarán su producción bajo licencia en Ucrania antes de que termine el año.



Además, París respaldará el desarrollo del interceptor antibalístico ucraniano Freya mediante cooperación industrial y apoyo técnico de la Dirección General de Armamento (DGA).



La financiación de los cazas Rafale y de los sistemas SAMP/T NG se solicitará con cargo a los tramos de 2026 y 2027 del programa europeo 'Ukraine Support Loan' (USL), destinado a reforzar las capacidades militares ucranianas y la integración de su industria de defensa con la de la Unión Europea (UE).



El USL es un mecanismo de préstamos de la UE creado para financiar el apoyo a Ucrania utilizando como garantía los beneficios extraordinarios generados por los activos soberanos rusos inmovilizados en territorio comunitario tras la invasión rusa de 2022.