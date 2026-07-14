El teniente coronel Leonardo Toledo, jefe del contingente español en Turquía, califica la situación de "calma inestable"

La ministra Margarita Robles reafirmó el compromiso español con la seguridad del flanco este y Oriente Medio en la OTAN.

Tras el alto el fuego entre EE.UU. e Irán, no se han registrado lanzamientos hacia Turquía, pero la vigilancia continúa.

El teniente coronel Leonardo Toledo describe la situación en Turquía como de "calma inestable" en el contexto de la misión de la OTAN.

El jefe del contingente español desplegado en la misión de la OTAN en Turquía, el teniente coronel Leonardo Toledo, ha descrito la situación sobre el terreno como de “calma inestable en este tablero geopolítico”, durante una videoconferencia con la ministra de Defensa, Margarita Robles.

España mantiene en Turquía una batería antiaérea Patriot, integrada en el dispositivo aliado, en el marco de una misión que Robles ha calificado de “muy importante, tanto por su alcance operativo como por su valor simbólico”, al reflejar el compromiso español en un entorno especialmente complejo para la defensa antiaérea.

Durante la conexión, en la que también participaron los contingentes desplegados en Irak, la ministra reiteró el compromiso “firme” de España con la protección del flanco este y de Oriente Medio, una región que definió como “crítica” para la seguridad de la Alianza Atlántica, según informó el Ministerio de Defensa.

Toledo explicó que, tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, no se han registrado lanzamientos que hayan afectado a territorio turco, aunque la vigilancia se mantiene de forma permanente.

En este contexto, el contingente español —integrado por 138 militares— ha adaptado sus cometidos desde febrero de 2026, ampliando su espectro de defensa para garantizar la protección del espacio aéreo aliado.

Precisamente, el teniente coronel ha subrayado que “los militares americanos quedaron sorprendidos con nuestro sistema y han dado las gracias al contingente español”.

En este sentido, la titular de Defensa ha asegurado que a Turquía le da mucha seguridad la presencia española en el país. “Siempre es un orgullo ver el esfuerzo y la dedicación de España”, ha afirmado.

Misión de la OTAN en Irak

En paralelo, la misión de la OTAN en Irak (NMI, por sus siglas en inglés) se encuentra en una fase de reconfiguración de su cuartel general en Nápoles, también influida por la evolución del conflicto entre Washington y Teherán.

El núcleo del mando está compuesto por 66 efectivos, incluidos 23 españoles, y mantiene sus capacidades de asesoramiento y planificación bajo el mando del teniente general Ramón Armada.