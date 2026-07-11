España participará en cuatro de los cinco proyectos de defensa multinacionales impulsados por la Comisión Europea

Estos proyectos contarán con un apoyo inicial de 325 millones de euros y podrían recibir financiación adicional del futuro Fondo Europeo de Competitividad.

Los programas incluyen áreas como defensa antidrones, arquitectura naval y submarina, capacidades espaciales y defensa aérea y antimisiles.

Los proyectos buscan reforzar la cooperación industrial y capacidades militares de la UE mediante desarrollo y adquisición conjunta de sistemas.

España participará en cuatro de los cinco proyectos europeos de defensa multinacionales impulsados por la Comisión Europea.

Los Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común (EDPCI, por sus siglas en inglés) son cinco programas impulsados por la Comisión Europea que tienen el objetivo de reforzar la cooperación industrial y las capacidades de defensa de la UE.

Estos programas ponen a disposición de los países un marco para la colaboración en iniciativas de defensa complejas y demasiado amplias como para que una sola nación pueda sacar adelante.

Los cinco proyectos seleccionados —de entre nueve propuestas originales— son DECODER, IMSD, SPACE, EU-FIAMD y Eastern Flank Watch (EFW). Por su parte, España participa en las cuatro primeras de esa lista.

Todos ellos están destinados a reforzar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad y las capacidades militares de la UE mediante el desarrollo y la adquisición conjunta de sistemas, según recoge Efe.

"Estas iniciativas fortalecen la capacidad para salvaguardar nuestra soberanía en cualquier circunstancia y profundizan la cooperación europea en materia de defensa", ha declarado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la soberanía tecnológica y la seguridad europea.

Virkkunen también explicó que en Europa "necesitamos avanzar más rápido, producir más juntos e invertir en nuestra seguridad".

Ahora, el Consejo de la UE deberá aprobar la lista para permitir el despliegue de los proyectos, que contarán con 325 millones de euros de apoyo inicial del programa Europeo de la Industria de la Defensa (EDIP).

También se prevé que reciban financiación adicional del futuro Fondo Europeo de Competitividad, actualmente en negociaciones para su puesta en marcha para el presupuesto plurianual de entre 2028 y 2034.

DECODER e IMSD

El DECODER (DronE and Counter Drone European Revolve) tiene como objetivo facilitar el desarrollo, la ampliación y el despliegue coordinados de las capacidades de los sistemas no tripulados y los sistemas antidrones europeos para abordar las deficiencias críticas en las capacidades de los Estados miembros.

Para ello, dotará a las fuerzas armadas europeas de sistemas de drones y antidrones modernos, adaptables, escalables e interoperables, para aplicaciones en todo tipo de escenarios.

La Iniciativa Europea de Defensa contra Drones (EDPIC) preservará y reforzará la soberanía tecnológica y la resiliencia industrial, apoyando la adquisición conjunta de capacidades y el impulso de la producción industrial.

Además, según indica la documentación, DECODER también establecerá una Red Europea de Centros de Tecnología de Drones para "facilitar las pruebas, acelerar la innovación y modernizar rápidamente las fuerzas armadas".

En cuanto al IMSD (Integrated Maritime and Seabed Defence), este programa pone el foco en establecer una arquitectura europea de defensa marítima y de los fondos marinos, federada e interoperable, capaz de reforzar la capacidad de la UE para prevenir, detectar, disuadir y responder a las amenazas en el ámbito marítimo.

Tal y como reflejan desde el Consejo Europeo, el IMSD se basa en la integración de tres pilares fundamentales que se refuerzan mutuamente: conciencia de dominio marítimo, combate naval e interdicción marítima, y guerra submarina y de los fondos marinos.

El proyecto "mejorará la conciencia del dominio marítimo común mediante una arquitectura de intercambio de información de la UE".

También "apoyará el desarrollo industrial coordinado, la ampliación y la adquisición conjunta de sistemas navales, submarinos, sistemas no tripulados, herramientas ISR y capacidades de guerra antisubmarina".

SPACE y EU-FIAMD

El proyecto SPACE se centra en reforzar las capacidades espaciales europeas en alerta temprana espacial (SBEW), comunicaciones satelitales (SATCOM), en misiones ISR, inteligencia de señales (SIGINT), conocimiento del dominio espacial (SDA), capacidades PNT, guerra de navegación (NAWAR), sistemas espaciales de respuesta (RSS) y un enfoque multimisión.

Para llevar a cabo la lista de misiones, el EDPCI propone investigar el desarrollo de una constelación multimisión e incluye la adquisición conjunta de productos de defensa para llevarla a cabo.

Por último, el programa EU-FIAMD (EU Federated Integrated Air and Missile Defence including Early Warning) tiene como objetivo proporcionar defensa aérea y antimisiles integrada, colectiva y eficaz.

Uno de los puntos que se reflejan es que este sistema debe contar con "información de alerta temprana y consideraciones de mando y control".

"Busca capacitar a los países para desplegar capacidades relevantes para la defensa antimisiles de manera oportuna, con calidad y cantidad requeridas.

El programa contempla el desarrollo de sensores, efectores y entornos de mando y control. "Más específicamente, el proyecto se centra en la creación de una arquitectura común general a nivel empresarial y de capacidades, la puesta en marcha industrial de los sistemas existentes y la adquisición común de productos de defensa".