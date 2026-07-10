España se comprometió a gastar en los nuevos programas de 43.000 millones de la OTAN sin concretar su aportación

La OTAN y la UE refuerzan su apoyo a Ucrania, destinando este año 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar para su defensa frente a Rusia.

España se incorpora al mayor programa espacial de la OTAN, el APSS, para reforzar la vigilancia por satélite y la seguridad costera a través de imágenes satelitales.

El país participará en proyectos como la creación de una flota multinacional del avión A400M y la adquisición conjunta de aviones de alerta temprana, junto a otros miembros de la Alianza.

España se ha sumado al compromiso de la OTAN de invertir 43.000 millones de euros en programas de defensa, aunque no se ha detallado la aportación exacta de cada país.

Si hace un año la Alianza selló en La Haya el compromiso político de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB en 2035, esta edición se ha caracterizado por un objetivo mucho más tangible: demostrar a Donald Trump que ese esfuerzo financiero empieza a traducirse en nuevas capacidades, mayor producción de armamento y contratos industriales de gran envergadura.

Para ello, el día previo a la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza, tuvo lugar el Foro de Industria de Defensa donde se anunciaron acuerdos comerciales importantes. Además, y como se concretó en la declaración conjunta, los aliados europeos y Canadá se comprometieron a invertir un total de 50.660 millones de dólares (unos 43.200 millones de euros) durante la próxima década en capacidades como misiles de largo alcance para reforzar sistemas antidrones o vigilancia espacial, entre otros. Aunque no se explicó cuál sería la aportación por países.

Entre las iniciativas destacadas comprometidas por España figuran proyectos vinculados al refuerzo del transporte aéreo estratégico y el reabastecimiento en vuelo en torno al A400M; la adquisición conjunta de plataformas tripuladas de alerta temprana y vigilancia; coaliciones para ampliar la capacidad industrial; el fortalecimiento de las cadenas de suministro de materias primas críticas y la adhesión de España al programa aliado de vigilancia persistente desde el espacio.

En concreto, España y otros seis países de la OTAN se comprometieron a crear una flota conjunta del avión A400M que Airbus ensambla en Sevilla. Para ello, los Gobiernos de España, Bélgica, Croacia, Francia, Polonia, Turquía y el Reino Unido han formalizado la puesta en marcha de un proyecto que busca crear una flota multinacional del avión A400M para subsanar las carencias estructurales en materia de capacidad de transporte aéreo estratégico que actualmente afectan a los aliados europeos, según ha anunciado este martes el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

Nuestro país, también se ha comprometido a participar en un programa para la adquisición de aviones de alerta temprana de la OTAN. Por el momento, la información sobre el Crewed Airborne Early Warning, como se conoce en inglés, es muy escasa y apunta directamente a la adquisición conjunta de aeronaves. El consorcio, además de España, lo conformarán Suecia, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Polonia y Turquía.

Según recogen desde la OTAN, un total de ocho países de la Alianza han puesto en marcha un proyecto para "cooperar en la adquisición y el despliegue de más sistemas de alerta temprana aerotransportados". El mismo comunicado se apuntaba a que el objetivo de este programa paralelo es "responder a las necesidades nacionales", aunque se desconoce el resto de especificaciones.

Vigilancia por satélite

Además en esta Cumbre de Ankara, España se incorporó al mayor programa espacial de la OTAN para reforzar la vigilancia por satélite, Alianza de Vigilancia Persistente desde el Espacio (APSS, por sus siglas en inglés) convirtiéndose en el 19º país en impulsar la vigilancia costera a través de imágenes de "satélites de la constelación atlántica", como aseguró Radmila Shekerinska, vicesecretaria general de la OTAN.

Shekerinska recordó que el APSS, "el buque insignia de la OTAN para el espionaje desde el espacio", fue lanzado hace dos años durante la cumbre de Washington.

La presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha convertido el aumento del gasto europeo en una de sus principales exigencias a los aliados. Y Europa está respondiendo, aunque cada país a su propio ritmo: España también.

En esta cumbre, España ha reafirmado su compromiso con una OTAN más preparada, interoperable y tecnológicamente avanzada, y con una industria de defensa capaz de transformar inversión, conocimiento e innovación en capacidades operativas al servicio de la seguridad aliada.

Ucrania

Otro de los puntos destacados en la declaración de Ankara es la unión en el apoyo a Ucrania por su contribución a "la seguridad transatlántica", y los Aliados se mantienen unidos en su apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial.

Los Aliados europeos y Canadá financian ahora la gran mayoría de la ayuda en materia de seguridad a Ucrania a través de medios bilaterales y multilaterales. Y adquieren las capacidades militares requeridas por Ucrania a través de compras de material a Estados Unidos.

Los líderes aliados anunciaron su decisión de aportar este año 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar a Ucrania, y mantener niveles “al menos equivalentes en 2027” para que siga defendiéndose con garantías de Rusia.

Con este fin, "acogemos con satisfacción la decisión de la Unión Europea de proporcionar financiación plurianual a Ucrania a través del Préstamo de Apoyo a Ucrania".

Próximos programas en España

España, pese a la ausencia de presupuestos, alcanzó en 2025 el 2% del PIB en defensa y se espera que mantenga ese nivel en 2026. Para ello, el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, prevé llevar próximamente al Consejo de Ministros un plan con 15 nuevos programas militares que permita garantizar ese umbral, incluso sin la aprobación de unas nuevas cuentas públicas.

Los 15 programas de modernización tendrán una dotación económica entre 11.000 y 16.000 millones de euros, aunque todavía deben superar la aprobación del Consejo de Ministros y su posterior publicación en el BOE. Entre los PEM ya establecidos se encuentran las adquisiciones de misiles, de sistemas PNT espaciales y tecnologías antidrones (C-UAS).

Además, la dotación económica para el desarrollo de la European Patrol Corvette y la modernización de los buques cazaminas de la Armada ya ha recibido luz verde por parte del Consejo Ministerial, aunque por el momento no han trascendido las cantidades.