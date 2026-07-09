El show de Trump en la OTAN: provoca otra crisis con sus ataques a los aliados y luego habla de "tremenda unidad"

La referencia a la próxima cumbre en Albania desapareció del comunicado final, reflejando la falta de consenso sobre el futuro calendario de reuniones de la OTAN.

Pese a los ataques, los líderes de la OTAN presentaron la cumbre como un éxito y destacaron el aumento del gasto en defensa y contratos militares por valor de 50.000 millones de euros.

Donald Trump provocó tensiones en la cumbre de la OTAN con ataques a varios aliados europeos y amenazas sobre Groenlandia, pero cerró el encuentro proclamando una "tremenda unidad".

Donald Trump ha vuelto a llevar a la OTAN al borde de la ruptura para recular en el último momento. Después de incendiar la cumbre de Ankara con ataques a España y al resto de socios europeos, además de reavivar sus amenazas sobre Groenlandia, el presidente de EEUU se ha presentado al término de la reunión como el salvador de la Alianza, hasta el punto de asegurar que entre los líderes reinó una "tremenda unidad".

"La verdad es que fue increíble. La unidad que había en esa sala era extraordinaria. Se respiraba un auténtico afecto; fue realmente impresionante. Había un gran sentimiento de unión en esa sala. Por eso, esta ha sido una cumbre enormemente exitosa", ha proclamado Trump en su larga rueda de prensa para clausurar el encuentro.

Entre una escena y otra no ha ocurrido nada que justificara un cambio de tono tan radical. Desde el principio, los aliados europeos habían diseñado una cumbre a la medida de Trump: breve para no poner a prueba su paciencia, jalonada de grandes anuncios de gasto militar y concebida para evitar que Washington se desentienda de la defensa de Europa en un momento de máxima presión por parte de Rusia.

El guion estaba escrito. En apenas un año, los aliados europeos y Canadá han elevado su inversión en Defensa hasta una media del 4% del PIB si se incluye el gasto en infraestructuras. Además, el foro industrial celebrado el martes en Ankara sirvió para anunciar contratos militares por un valor récord de 50.000 millones. Mark Rutte, principal exponente de esa 'diplomacia de la adulación', presentó esas cifras como una victoria personal de Trump.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca dinamitó todos los planes de una cumbre pacífica nada más aterrizar en Ankara el martes por la tarde. Arremetió contra los aliados europeos -citando expresamente a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido- por no haberse implicado en la guerra de Irán y volvió a reivindicar que EEUU, y no Dinamarca, debería controlar Groenlandia para frenar a China y Rusia.

Lejos de rebajar el tono, el miércoles por la mañana, justo antes del inicio de la única sesión de trabajo de la cumbre, redobló la ofensiva y señaló directamente a España, mientras el secretario general de la OTAN guardaba silencio. "España es un socio terrible dentro de la OTAN. No participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluso las visitas", pidió Trump, en directo, a su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La más perjudicada por la renovada ofensiva de Trump fue la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. A su llegada a la cumbre dejó claro que Dinamarca defenderá Groenlandia frente a cualquier amenaza y reclamó el respaldo del resto de aliados. "Nuestra posición es igual de clara y no ha cambiado en ningún momento. Groenlandia, por supuesto, no está en venta", zanjó.

Moncloa, en cambio, optó por restar importancia al choque. Sánchez recibió con "tranquilidad y normalidad" los ataques de Trump y reveló que, apenas unos minutos después de su diatriba contra España, ambos mantuvieron una conversación "cordial" y "sin tirantez" centrada exclusivamente en el Mundial de fútbol y en el golf. "Yo no lo practico tanto", ha ironizado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su rueda de prensa en Ankara Reuters

Apenas tres horas después de sus últimas embestidas, Trump parecía haber olvidado toda su lista de agravios contra los aliados europeos y aseguraba tener el "presentimiento" de que, incluso los más recalcitrantes como España, se acabarán doblegando a su exigencia de subir el gasto en Defensa al 5% del PIB.

"Si hubieran visto el respeto y el afecto que había en esa sala. Era un afecto hacia nuestro país. No voy a decir que fuera hacia mí, porque entonces dirán: 'Qué engreído es'. Pero les gusta el trabajo que estoy haciendo. Me decían: 'Le queremos'. Y que personas adultas digan eso de la forma en que lo hicieron demuestra la tremenda unidad que había en esa sala".

"La mayoría de los países ya han aceptado ese objetivo. Quedan un par que todavía no lo han hecho, pero tengo el presentimiento de que acabarán sumándose muy pronto. De hecho, hoy se mostraron muy positivos. Uno de ellos, en particular, no me parecía un buen jugador de equipo, pero hoy sí lo fue", ha dicho el presidente de EEUU en lo que parecía una referencia a Pedro Sánchez, aunque el presidente del Gobierno niega que vaya a aceptar el 5%.

Pese a estas buenas palabras, Trump tampoco desaprovechó la oportunidad para volver a acusar a España de un comportamiento "muy malo", mientras parecía perdonar al resto de grandes potencias europeas.

"Casi todos los países han estado bien. Simplemente tuvieron un mal momento. No nos ayudaron (...) Así que, en fin, solo puedo decir que si hay una palabra que define el día de hoy es “unidad”. Nunca había visto algo así. Todos esos países se aprecian entre sí y nos aprecian a nosotros. Fue una unidad tremenda", ha insistido.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en la cumbre de la OTAN. REUTERS/Yves Herman

También el secretario general de la OTAN ha calificado de "tremendo éxito" la cumbre de Ankara. "Nos deja una gran sensación de unidad. Los aliados han acogido con entusiasmo el liderazgo del presidente Trump, que está transformando esta Alianza y haciéndola más fuerte", ha asegurado Rutte.

Sin embargo, hay un detalle que desmiente el triunfalismo exhibido por Trump y Rutte. En la cumbre de La Haya del año pasado se acordó que la siguiente reunión de líderes se celebraría en 2027 en Albania.

Esa referencia ha desaparecido del comunicado final. El texto se limita a afirmar que los aliados "confían en volver a reunirse pronto", sin fijar fecha ni sede. Trump nunca ha ocultado su rechazo a las cumbres anuales de la OTAN y tampoco ve con buenos ojos que el anfitrión sea un país que el año pasado ni siquiera alcanzó el 2% del PIB en gasto en Defensa.