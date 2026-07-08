Así es el 'Tritón', el nuevo avión no tripulado de la OTAN fabricado en EEUU para patrullar el Ártico

La producción y mantenimiento del Triton combina la experiencia de Northrop Grumman y Airbus, generando empleo e impulsando la cooperación industrial entre América del Norte y Europa.

Estos drones no reemplazarán a los RQ-4D Phoenix, sino que complementarán la flota de vigilancia terrestre de la OTAN, mejorando la detección de amenazas y la protección de rutas marítimas.

El MQ-4C Triton, fabricado por Northrop Grumman, es un dron de alta altitud y larga autonomía, capaz de operar durante 24 horas y vigilar millones de millas náuticas con sensores avanzados.

Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega han acordado la compra de hasta cinco drones MQ-4C Triton para reforzar la vigilancia de la OTAN en el Ártico y el Atlántico Norte.

La Alianza Atlántica ha decidido consolidar su presencia y vigilancia en las zonas marítimas más exigentes del planeta. Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega han unido fuerzas para la adquisición coordinada de hasta cinco aeronaves no tripuladas MQ-4C Triton. Estas unidades de altísima gama, gran altitud y larga autonomía están desarrolladas por el gigante estadounidense Northrop Grumman y tienen como objetivo principal redefinir y blindar la denominada Fuerza de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento de la OTAN.

Este proyecto se ha hecho oficial en el marco del Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN, celebrado en Turquía. La incorporación de estos titanes del aire no sustituirá los actuales sistemas RQ-4D Phoenix -también de Northrop Grumman- sino que funcionará de forma armónica para complementar la Flota de Vigilancia Terrestre de la Alianza, la cual centraliza sus operaciones desde la base aérea de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia.

Con esta expansión, la organización internacional busca extender un manto de supervisión sin precedentes sobre las aguas del Atlántico Norte, el flanco nórdico y, de manera muy prioritaria, el Ártico.

Las capacidades técnicas del MQ-4C Triton representan la cúspide de la ingeniería aeronáutica aplicada a la defensa marítima. A diferencia de las aeronaves tradicionales adaptadas para misiones navales, el diseño del Triton se concibió específicamente partiendo de las lecciones aprendidas de plataformas previas como el Global Hawk.

Cuenta con un armazón de aluminio de construcción semimonocasco fuertemente reforzado, una envergadura de casi 40 metros y sistemas de protección contra impactos de aves, granizo, ráfagas de viento extremas y descargas eléctricas de rayos.

Su rasgo más distintivo es que incorpora avanzados sistemas de deshielo activos en sus alas. Esto le otorga la flexibilidad táctica única de poder descender de manera segura a través de densas capas de nubes en mitad del océano para aproximarse y vigilar barcos u objetivos de superficie con una nitidez absoluta.

Desde el punto de vista operativo, este coloso de la aviación autónoma es propulsado por un potente motor turbofán Rolls-Royce que le permite operar con solvencia a altitudes de algo más de 15 kilómetros. Esta altitud lo sitúa completamente al margen del tráfico de la aviación comercial y de la gran mayoría de los sistemas meteorológicos locales.

MQ-4C Triton de Australia Northrop Grumman

Con un alcance que supera las 7.400 millas náuticas, el Triton es capaz de sostener vuelos ininterrumpidos durante 24 horas seguidas. Ello le confiere la capacidad sin igual de vigilar extensiones descomunales de mar abierto en una única misión, monitorizando millones de millas náuticas cuadradas con un nivel de persistencia inalcanzable para cualquier tripulación humana.

Asimismo, los sensores de largo alcance integrados en este modelo permiten un rastreo polifacético gracias a un radar de escaneo electrónico activo con cobertura total de 360º. Este sistema puede clasificar de forma autónoma la velocidad y posición de miles de embarcaciones de superficie en tiempo real, operando en perfecta conjunción con cámaras de vídeo de alta definición en el espectro óptico e infrarrojo.

La alianza utilizará todo este arsenal tecnológico para incrementar significativamente la aptitud de los países aliados a la hora de detectar cualquier amenaza potencial con notable antelación.

Del mismo modo, estas aeronaves protegerán activamente las líneas de comunicación marítimas y garantizarán la cobertura y el soporte logístico e informativo preciso en operaciones desarrolladas en entornos climáticamente extremos y hostiles, como el Extremo Norte y el océano Ártico.

Colaboración industrial

Al respecto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha subrayado el impacto que tendrá esta compra en la estructura militar aliada. El neerlandés ha destacado el valor diferencial que este vehículo aéreo no tripulado aportará a la defensa común, al detectar amenazas con antelación, proteger las líneas de comunicación marítimas y apoyar las operaciones en regiones difíciles, como el Ártico.

Rutte ha recordado que las misiones vinculadas a inteligencia, vigilancia y reconocimiento constituyen el pilar fundamental que sostiene la capacidad de reacción ante las crisis contemporáneas ya que proporcionan la información necesaria para tomar las decisiones correctas y anticiparse a las amenazas. "Hoy, los aliados están dando un paso concreto para fortalecer esta capacidad", ha asegurado.

Uno de los pilares más interesantes de la llegada de este dron es el modelo industrial que sostiene su producción y mantenimiento a largo plazo. Se ha estructurado un consorcio industrial de carácter transatlántico diseñado específicamente para el desarrollo cooperativo de esta capacidad militar global.

De este modo, Northrop Grumman asumirá la responsabilidad de la construcción íntegra de los aviones Triton mientras que Airbus, en colaboración con otras compañías europeas, asumirá la responsabilidad del segmento terrestre, la gestión y procesamiento de datos, los sistemas de mando y control y las infraestructuras de telecomunicaciones.

Esta simbiosis de ingeniería busca potenciar y consolidar los lazos comerciales, industriales y de defensa forjados entre América del Norte y Europa a lo largo de las últimas décadas, capitalizando ese conocimiento acumulado para estructurar una fuerza moderna y altamente capaz. "Es un proyecto genuinamente fabricado en la OTAN y está creando empleos a ambos lados del Atlántico", ha subrayado Rutte.