Rutte responde a Trump que España ha dado un "un gran paso" en su gasto en defensa al alcanzar el 2%

El nuevo objetivo de la Alianza fija el 5% del PIB en gasto militar para 2035, con progresos ya en marcha según Rutte.

Rutte subrayó que España y otros aliados europeos han incrementado su inversión en defensa, en línea con los objetivos de la OTAN.

Donald Trump calificó a España como “una causa perdida” y “un aliado terrible en la OTAN” por no elevar su gasto militar al 5% del PIB.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, defendió a España tras las críticas de Donald Trump, destacando que el país ha superado el 2% de gasto en defensa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, salió este miércoles en defensa de España tras las duras críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó al país como “una causa perdida” y “un aliado terrible en la OTAN”, y llegó a plantear romper “completamente” el comercio bilateral, al considerar que “ni participan ni pagan” por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

Frente a estas críticas, Rutte destacó que España “ha dado un gran paso” desde la cumbre de La Haya al haber superado finalmente el umbral del 2% en gasto estrictamente militar. “Dieron un gran paso el año pasado. Quedan cuestiones por resolver, pero incluso España ha llegado a ese nivel”, afirmó el ex primer ministro neerlandés.

Rutte también quiso restar importancia a las discrepancias entre aliados respecto a la operación de Estados Unidos e Israel en Irán, asegurando que se trataron de “casos aislados”.

Según explicó, hasta 5.000 aeronaves despegaron de bases europeas en apoyo de la operación ‘Furia Épica’, lo que, a su juicio, confirma el papel de Europa como “plataforma clave de proyección del poder estadounidense”, con la participación de países como Alemania, Francia y otros socios.

Ante las críticas por las restricciones impuestas por países como Reino Unido, Italia o España, el secretario general subrayó que Madrid ha respondido a las demandas de la Alianza incrementando su inversión en defensa. Además, en el caso británico, Rutte recordó la “muy fuerte relación” con Londres y el compromiso del entonces primer ministro, Keir Starmer, de aumentar el gasto militar en 20.000 millones de dólares adicionales.

El secretario general de la OTAN vinculó estos avances al nuevo objetivo acordado por los aliados en la cumbre de La Haya, que fija en el 5% del PIB el gasto en defensa para 2035, un compromiso que, aseguró, “ya se está aplicando”.

Durante el encuentro, Rutte también aludió a las aspiraciones de Trump sobre Groenlandia, recordando un acuerdo alcanzado en Davos para abordar de forma bilateral con Dinamarca la seguridad del territorio autónomo, en coordinación con la OTAN. Y afirmó que se asegurará de que ese pacto "se implementará paso a paso".