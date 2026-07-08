Tres helicópteros del Ejército de Tierra sufren daños tras una tormenta eléctrica durante un despliegue en Estados Unidos

El Ejército de Tierra está en proceso de modernizar su flota de helicópteros Tigre y reemplazar los Cougar por nuevos NH90 fabricados por Airbus.

No hubo daños personales y el fenómeno meteorológico no fue advertido por el servicio meteorológico estadounidense.

Las aeronaves afectadas son dos helicópteros Tigre y un Cougar, todos de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), que estaban estacionados para un ejercicio multinacional.

Tres helicópteros del Ejército de Tierra español sufrieron daños materiales tras un microburst durante una tormenta eléctrica en la Base New River, en EE.UU.

Si bien las Fuerzas Armadas españolas han tenido un papel protagónico en el ejercicio Fleetex 250, llevado a cabo en la costa este de Estados Unidos con motivo del 250º aniversario de su Independencia, un "fenómeno atmosférico espontáneo" con fuertes rachas de viento ha provocado daños materiales a tres helicópteros desplegados con motivo de este adiestramiento multinacional.

Según ha explicado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un escueto comunicado, el incidente ocurrió el pasado 14 de junio, en la Base New River del Cuerpo de Marines de EEUU. Las aeronaves siniestradas son dos helicópteros Tigre y un Cougar, todos pertenecientes a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).

"Los helicópteros se encontraban estacionados mientras se preparaban para realizar actividades de adiestramiento con la 26 Unidad Expedicionaria de los Marines durante el citado ejercicio, programado para reforzar la interoperabilidad con fuerza aéreas y navales aliadas", ha señalado el EMAD.

El episodio meteorológico, conocido como microburst, "ocasionó una columna de aire descendente extremadamente intensa y localizada dentro de una tormenta eléctrica, que al chocar con el suelo provocó daños materiales a las tres aeronaves, no produciéndose ningún daño personal".

De acuerdo al EMAD, el servicio meteorológico de EEUU no había alertado de este fenómeno atmosférico. Por el momento, no se han brindado detalles sobre la gravedad de los daños sufridos por las unidades ni tampoco si las mismas han regresado ya a España.

Helicóptero Tigre dañado RRSS

Actualmente, las FAMET cuentan con una flota de 18 helicópteros de ataque Tigre. Estas aeronaves serán sometidas en los próximos años a un proceso de modernización a la versión MkIII. Estos trabajos serán realizados por Airbus Helicopters a partir de 2028.

Para materializar esta actualización, la compañía aeroespacial está construyendo una nueva línea de ensamblaje final (FAL, por sus siglas en inglés) en las instalaciones que posee en Albacete. Estos trabajos comenzaron a principios de este año y se prevé que estén concluidos a finales de 2027.

En cuanto a los Cougar, estos están en el final de su vida operativa. En la actualidad, el Ejército de Tierra está inmerso en un proceso de reemplazo de estas aeronaves por nuevos helicópteros NH90, también fabricados por Airbus.

Precisamente, a mediados del pasado junio -tres días después de este accidente- la empresa entregó el 11º helicóptero NH90 en Standard 3 a las FAMET. Se trata de la primera unidad que se destinará a la base El Copero, en Dos Hermanas (Sevilla), justamente, para iniciar la transición del Cougar al NH90 en aquel destacamento.