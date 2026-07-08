Accenture reforzará la seguridad de la infraestructura digital de la OTAN por 200 millones de euros

Leonardo aportará su plataforma Global Cybersec Platform, basada en inteligencia artificial y arquitectura Zero Trust, para aumentar la ciberdefensa de la OTAN.

La iniciativa proporcionará resiliencia ante ciberataques, modernizará la infraestructura digital y facilitará el acceso seguro a información crítica para la toma de decisiones y operaciones militares.

El proyecto, desarrollado junto a la italiana Leonardo, dotará a la OTAN de un entorno digital seguro integrado en la nube y respaldará a unos 29.000 usuarios.

Accenture firma un contrato de 200 millones de euros con la OTAN para reforzar la seguridad digital de la Alianza Atlántica a través del programa Red empresarial protegida (PBN).

Accenture ha suscrito un contrato, valorado en 200 millones de euros, con la Agencia de Información y Comunicaciones de la OTAN (NCIA) destinado a la ejecución del programa Red empresarial protegida (PBN, por sus siglas en inglés), un proyecto que persigue dotar a la Alianza Atlántica de un entorno digital seguro plenamente integrado en la nube.

Para llevar a buen puerto este desafío durante los próximos siete años, Accenture unirá sus fuerzas y trabajará de forma conjunta con la italiana Leonardo, un socio estratégico de primer nivel.

La meta principal es asegurar de forma ininterrumpida que tanto los responsables de la toma de decisiones estratégicas como el personal militar de todos los ámbitos operativos dispongan de las herramientas necesarias para comunicarse, coordinarse y acceder a información de carácter crítico dentro de un entorno de nube moderno, estandarizado y con una escalabilidad sin precedentes.

Este nuevo ecosistema dotará a la estructura militar de una resiliencia significativamente mayor frente a posibles ataques informáticos e interrupciones externas que pretendan desestabilizar sus operaciones.

La implementación del PBN supondrá la obsolescencia de los enfoques previos utilizados por la Alianza, reforzando de este modo la agilidad y la seguridad global de su infraestructura digital.

Esto se logrará, según han explicado desde Accenture a través de un comunicado, mediante la implantación de un modelo operativo común para la nube, el uso de prácticas de ingeniería totalmente estandarizadas y la creación de un entorno seguro que acelere el desarrollo, despliegue y mantenimiento de los nuevos servicios digitales, preparando el terreno para albergar futuras capacidades tecnológicas.

En términos prácticos, Accenture y Leonardo asumirán la responsabilidad de diseñar, implantar y operar la plataforma central de esta red en un entorno multinube provisto por la propia NCIA, dando respaldo a un despliegue progresivo que afectará a aproximadamente 29.000 usuarios de la Alianza.

Por su parte, la empresa italiana aportará su plataforma Global Cybersec Platform, un sistema multiagente basado en inteligencia artificial enfocado en la ciberdefensa que desplegará una arquitectura Zero Trust para garantizar un nivel de resiliencia de referencia mundial.

El acuerdo fue formalizado en el Foro de la Industria de Defensa, celebrado en el marco de la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, contando con la firma del director general de la NCIA, Dylan Browne, y de Olivier Girard, responsable de la industria de Defensa para Accenture para Europa, Oriente Próximo y África (EMEA).

"A través del PBN, la OTAN da un paso decisivo para modernizar su infraestructura digital y avanzar hacia una organización más conectada y basada en los datos, garantizando el despliegue de capacidades digitales con rapidez y a gran escala", ha señalado Browne.

Mauro Macchi, consejero delegado de Accenture para EMEA, ha destacado la magnitud de este proyecto: "La ambición de la OTAN de convertirse en una alianza plenamente habilitada digitalmente constituye uno de los programas de transformación más relevantes de nuestro tiempo".

Por su parte, Lorenzo Mariani, director general de Leonardo, ha asegurado que, dado el actual contexto geopolítico, este proyecto reforzará "la preparación operativa, la interoperabilidad y la continuidad de las misiones de la OTAN".