Indra multiplicará entre seis y diez veces su capacidad para responder al aumento de la demanda en defensa

Indra participa en un consorcio coordinado por Airbus para fabricar en España el avión de entrenamiento turco Hürjet, que será usado por las Fuerzas Armadas como Saeta II.

El consejero delegado de Indra destaca la necesidad de colaboración entre empresas para afrontar el reto tecnológico, industrial y financiero que supone este crecimiento.

La compañía está acelerando su producción en áreas como vehículos terrestres, drones y radares, y prevé importantes inversiones en fábricas y contratación de personal.

Indra planea multiplicar entre seis y diez veces su capacidad de entrega para responder al aumento de la demanda en defensa, impulsada por los compromisos de la OTAN.

Indra, la compañía presidida por Ángel Simón, prevé multiplicar su "capacidad de entrega entre 6 y 10 veces, en función del campo tecnológico", para responder al fuerte aumento de la demanda que anticipa la OTAN, según explicó este martes su consejero delegado, Josep Maria Recasens.

El compromiso de los países aliados de elevar al 5% del PIB el gasto en defensa ha abierto la puerta a nuevos contratos por miles de millones de euros para la industria del sector, como destacó hoy el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la 36ª cumbre de la Alianza, celebrada en Ankara.

En ese escenario, Indra trabaja a contrarreloj para cumplir con las entregas pendientes antes de fin de año y preparar las próximas oleadas de inversión. “Estamos trabajando en vehículos terrestres, drones, radares...”, señaló Recasens en declaraciones a medios españoles en el Foro de la Industria de Defensa. "Eso exige decisiones rápidas sobre espacio, inversión, fábricas y contratación”, añadió.

El directivo de la tecnológica subrayó que el crecimiento no depende solo del capital, sino también del refuerzo de plantilla, tanto en producción como en desarrollo. “Esto no va solo de inversión, va de personas”, resumió, al defender un plan integral para escalar la compañía “de una escala equis a una escala diez”.

Recasens insistió en que el proceso deberá afrontarse en cooperación con otras empresas. “Ningún actor privado ni público podrá hacerlo todo por sí solo”, afirmó, al reconocer que el reto tecnológico, industrial y financiero es demasiado grande para España en términos individuales.

“La prioridad es ser capaces de asumir nuestro papel en el territorio nacional, crecer, ser competitivos y responder a las necesidades del Ministerio de Defensa. Y, a partir de ahí, ganar credibilidad para proyectar esta tecnología fuera de nuestras fronteras”, añadió.

Preguntado por el papel de la industria militar turca, en plena expansión y cada vez más presente en el mercado europeo, Recasens evitó hablar de rivalidad. “Para Indra, todo lo que forme parte de Europa o de la Unión Europea integra un mismo ecosistema”, sostuvo.

Indra ya participa en un consorcio de 14 empresas coordinado por Airbus para fabricar en España el avión de entrenamiento turco Hürjet, que será incorporado por las Fuerzas Armadas españolas bajo la denominación Saeta II.