España se incorpora al mayor programa espacial de la OTAN para reforzar la vigilancia por satélite

Turquía y otros aliados refuerzan sus capacidades espaciales con inversiones en satélites de alta resolución y sistemas avanzados de comunicaciones militares.

La OTAN impulsa nuevas iniciativas como HALO y STARLIFT para integrar satélites militares y agilizar el lanzamiento de satélites desde puertos aliados.

La participación española aportará imágenes de la Constelación Atlántica, mejorando la vigilancia marítima y la seguridad en el Atlántico.

España se une al programa APSS de la OTAN, convirtiéndose en el decimonoveno país participante para reforzar la vigilancia y obtención de inteligencia desde el espacio.

La OTAN ha dado un nuevo paso para reforzar su superioridad en el dominio espacial con la incorporación de España al programa Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS), la mayor inversión multinacional en capacidades espaciales de la historia de la Alianza.

El anuncio se produjo este martes durante el Foro de la Industria de Defensa, celebrado en la apertura de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde el espacio se consolidó como uno de los nuevos escenarios de competencia estratégica.

Con esta adhesión, España se convierte en el decimonoveno aliado que participa en el APSS, una iniciativa destinada a proporcionar vigilancia persistente desde el espacio mediante la integración de imágenes satelitales y sistemas avanzados de tratamiento de datos.

La vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Shekerinska, recordó que el APSS, "el buque insignia de la OTAN para el espionaje desde el espacio", fue lanzado hace dos años durante la cumbre de Washington.

"Hoy, España se convierte en el país decimonoveno que se une a la iniciativa" y "contribuirá a mejorar la vigilancia costera mediante las imágenes de sus satélites sobre el Atlántico", anunció.

La contribución española llegará a través de la denominada Constelación Atlántica, cuyas imágenes reforzarán la vigilancia marítima de la Alianza y ampliarán su capacidad de obtención de inteligencia desde el espacio.

Declarado operativo el pasado mes de diciembre, el APSS integra sistemas de observación por satélite, infraestructuras digitales y capacidades de fusión de datos para ofrecer una vigilancia continua sobre áreas de interés estratégico, una capacidad cada vez más relevante en el actual entorno de seguridad.

El espacio no es un ámbito secundario

Durante su intervención, Shekerinska defendió que el espacio ha pasado de ser un entorno de apoyo a convertirse en un pilar de la seguridad colectiva.

"El espacio ya no es la frontera distante que era antes. Es parte de nuestra infraestructura crítica, de la que depende gran parte de nuestra economía, pero también es esencial para nuestra seguridad. Nuestros ejércitos no podrían funcionar correctamente hoy sin capacidades basadas en el espacio".

La dirigente aliada destacó además que la reducción del coste de acceso al espacio está acelerando el desarrollo de nuevas capacidades nacionales.

"La tecnología espacial se ha vuelto más barata y los costes de lanzamiento se han reducido de forma significativa. En consecuencia, más países invierten en sus propios satélites".

Una constelación militar

La incorporación de España coincidió con el lanzamiento de HALO (Hybrid Alliance Layered Operations in Space), una nueva iniciativa multinacional impulsada por ocho aliados para conectar satélites militares nacionales en una gran red integrada.

El proyecto busca mejorar la resiliencia de la OTAN mediante comunicaciones de alta velocidad, capacidades de inteligencia y seguimiento de misiles, superando las limitaciones de las constelaciones nacionales aisladas.

La Alianza anunció también la incorporación de Canadá como decimoquinto miembro de STARLIFT, el programa destinado a desarrollar una red de capacidades de lanzamiento espacial que permita poner satélites en órbita con mayor rapidez desde diferentes puertos espaciales aliados.

Turquía acelera su apuesta espacial

El Foro de la Industria de Defensa sirvió además para exhibir nuevos compromisos nacionales en el ámbito espacial. Turquía anunció el desarrollo de dos nuevos satélites de alta resolución, que serán construidos por el instituto público Tübitak con una inversión de 300 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la compañía Aselsan desarrollará satélites de baja órbita para comunicaciones militares y un sistema de radar de alerta temprana gracias a contratos adjudicados por el Gobierno turco por un valor conjunto de 350 millones de dólares.

Los anuncios reflejan la creciente prioridad que la OTAN y sus aliados conceden al espacio como un dominio operativo decisivo para garantizar las comunicaciones militares, la vigilancia estratégica, la obtención de inteligencia y la capacidad de respuesta ante amenazas cada vez más complejas.