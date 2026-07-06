China eleva la tensión en el Pacífico y lanza un misil de entrenamiento desde un submarino nuclear

El proyectil llevaba una ojiva simulada y la maniobra se realizó como parte del plan anual de entrenamiento militar chino.

El lanzamiento coincide con el aumento de la actividad militar naval china en el Pacífico y con la llegada de buques rusos para ejercicios conjuntos.

La prueba, primera de este tipo desde 1982, fue notificada a fuerzas extranjeras y no iba dirigida contra ningún país específico.

China ha lanzado un misil estratégico de entrenamiento desde un submarino nuclear hacia el océano Pacífico.

A menos de 24 horas del comienzo de la cumbre de la OTAN en Ankara, la cúpula militar china ha ordenado el lanzamiento de un misil estratégico desde un submarino nuclear.

La Armada del Ejército Popular de Liberación ha ejecutado la maniobra con éxito y la munición ha seguido una trayectoria hacia aguas del océano Pacífico, según recoge Efe.

Se trata de una prueba anunciada que llega en un momento de tensiones crecientes con Japón y con el refuerzo de la presencia de China en aguas próximas a Taiwán.

El proyectil transportaba una ojiva simulada con fines de entrenamiento y cayó en la zona marítima prevista, según los medios gubernamentales de Pekín.

El ensayo se efectuó a eso de las 6 de la mañana hora española peninsular y formaba parte del plan anual de entrenamiento militar.

La Armada china notificó previamente a las Fuerzas Armadas extranjeras y aseguran que "no está dirigido contra ningún país ni objetivo específico".

La agencia Xinhua explicó que el lanzamiento fue ejecutado por un submarino nuclear estratégico hacia "aguas internacionales relevantes" del Pacífico, aunque no han precisado el modelo del misil, la clase de buque encargado del disparo ni la zona exacta de impacto.

Por otro lado, esta maniobra se trata de la primera prueba conocida de un misil lanzado por un submarino chino desde 1982 y la primera conocida efectuada desde un sumergible de propulsión nuclear, según South China Morning Post.

La prueba militar ya había sido anticipada hace unos días por algunos medios fuera de China, como en Australia, fruto de ese aviso al que se refieren las autoridades de Pekín.

El lanzamiento coincide en el tiempo con una etapa de mayor actividad militar naval de China en el Pacífico occidental, donde Taiwán ha asegurado este mismo lunes que la Armada comandada desde Pekín mantiene desplegadas cuatro agrupaciones navales.

El director de la Oficina de Seguridad Nacional taiwanesa, Tsai Ming-yen, advirtió de una "tendencia al alza" en este tipo de movilizaciones y señaló que el período entre julio y septiembre es la temporada de mayor intensidad de ejercicios y entrenamientos militares rutinarios del Ejército chino.

El lanzamiento coincide además con los preparativos de nuevas maniobras navales entre China y Rusia, después de que medios estatales rusos informaran de la llegada al puerto chino de Qingdao (este) de un crucero, una corbeta, un submarino y un buque de rescate de la Flota rusa del Pacífico.

Según esos medios, los ejercicios se desarrollarán entre este lunes y el 13 de julio, mientras que el Ministerio chino de Defensa se limitó el domingo a señalar que las maniobras tendrán lugar este mes en aguas y espacio aéreo de China, seguidas de un "patrullaje marítimo conjunto" en "áreas relevantes" del Pacífico.