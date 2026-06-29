El Gobierno tramita por la vía urgente los préstamos de varios programas especiales de modernización para las FFAA

También se aprueba la compra de maquinaria para la Unidad Militar de Emergencias (UME), mejorando su capacidad ante emergencias y catástrofes.

Los préstamos financiarán proyectos como sistemas de posicionamiento y navegación, modernización de aeronaves y plataformas navales, y la corbeta europea de Navantia.

Se prevén 15 nuevos programas especiales de modernización (PEM) en 2026, con una inversión total de 1.400 millones de euros.

El Gobierno tramita por vía urgente préstamos para varios programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas.

A una semana de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), el Consejo de Ministros ha decidido dar un paso adelante a algunos de los programas especiales de modernización (PEM) previstos para este año.

En total, según ha declarado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, esta misma mañana, se esperan un total de 15 nuevos PEM que supondrán 1.400 millones de euros en la anualidad de 2026.

En el Consejo Ministerial de hoy, a través del Ministerio de Industria y Turismo, se ha autorizado la tramitación de dos proyectos de real decreto destinados a la concesión de préstamos para financiar algunos de estos programas especiales de modernización.

El primer proyecto de real decreto contempla la financiación a varias empresas para el desarrollo de distintos PEM —sin acotar cuántos— entre los que destacan capacidades de posicionamiento, navegación y tiempo (PNT), sistemas contra drones C-UAS, modernización de aeronaves (como el Eurofighter y NH-90) o el desarrollo de plataformas aéreas y navales.

El segundo proyecto se centra en el ámbito naval, canalizando la financiación hacia Navantia para programas como la corbeta europea (European Patrol Corvette, o EPC) y la modernización de unidades de la flota.

Ambos acuerdos, explican en la documentación remitida por el Consejo de Ministros, justifican la concesión directa —sin concurso público— por la "singularidad técnica y estratégica de los programas, cuya ejecución corresponde a entidades previamente identificadas por el Ministerio de Defensa".

La tramitación urgente "permitirá reducir a la mitad los plazos administrativos , agilizar la aprobación de las normas y acelerar la puesta en marcha de estos proyectos", apuntan.

Asimismo, estos mismos proyectos están considerados como "esenciales para reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la base industrial de defensa en España".

Maquinaria para la UME

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo marco para la adquisición de camiones volquete y remolques, tractores de cadenas, excavadoras de cadenas y excavadoras de ruedas destinados a la Unidad Militar de Emergencias (UME), por un importe de más de 16,6 millones de euros.

Estos equipos permiten dar una respuesta eficaz ante incendios forestales y otras emergencias en terrenos complejos, lo que permitirá mejorar significativamente la capacidad operativa y de respuesta de la Unidad Militar de Emergencias, según explican.

"De esta manera, según el Ministerio de Defensa este lunes, la UME cumple con su misión de proteger y garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos".