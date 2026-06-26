Rusia pone a prueba su nuevo avión de combate Yak-130M, en el que aprenderán a volar los futuros pilotos del caza Su-57

El Yak-130M permite entrenamiento y operaciones de combate en cualquier condición, optimizando costos y horas de vuelo en cazas principales gracias a su sofisticación tecnológica.

La nueva versión incorpora un radar de barrido electrónico activo, una suite electrónica renovada y capacidades de combate real, aumentando su valor para entrenamiento y exportación.

El Yak-130M está diseñado como entrenador para futuros pilotos del caza furtivo Su-57, replicando sus sistemas y facilitando la transición tecnológica.

Rusia ha realizado el primer vuelo del nuevo avión de combate Yak-130M en Irkutsk, Siberia, marcando un avance estratégico en la formación de pilotos.

El desarrollo de la aviación militar exige que la formación de las tripulaciones evolucione al mismo ritmo que las tecnologías de vanguardia. En este contexto, el cielo de la ciudad de Irkutsk, en plena Siberia rusa, ha sido testigo de un hito estratégico para la defensa de Moscú: el primer vuelo del nuevo avión de combate Yak-130M.

Se trata de la nueva aeronave de entrenamiento en la que aprenderán a volar los futuros pilotos del caza de quinta generación Su-57 de Rusia, por lo que su debut en los cielos marca un antes y un después en el adiestramiento de los aviadores de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa.

Con el respaldo técnico de la Empresa Aeronáutica Yakovlev, el prototipo despegó bajo el mando de profesionales de altísimo nivel. Según ha informado el conglomerado tecnológico estatal Rostec, el vuelo inaugural del prototipo del Yak-130M tuvo lugar en la Planta de Aviación de Irkutsk.

"La aeronave fue tripulada por los distinguidos pilotos de pruebas Alexander Guskov y Andrey Voropayev", ha detallado la empresa a través de un comunicado.

Asimismo, las autoridades confirmaron la excelente respuesta del aparato en el aire, destacando que "el plan de vuelo se ejecutó en su totalidad y no existen problemas con la aeronave", tras completar una rutina que se extendió por casi una hora a velocidad y altura controladas.

La llegada de esta variante responde a una clara necesidad de actualización doctrinal y técnica por parte de Moscú.

El diseño original del Yak-130 nació en la última década del siglo pasado con el objetivo de retirar de la circulación operativa al ya superado L-39 de la era soviética.

Yakovlev Yak-130 Wikimedia

Aquella versión revolucionó el concepto de enseñanza militar gracias a su sistema digital fly-by-wire, el cual permitía replicar mediante software el comportamiento dinámico de aeronaves de primera línea, como el Su-30SM.

Sin embargo, la brecha tecnológica frente a las plataformas de quinta generación ha obligado a concebir una evolución profunda que no solo sirviera como un simulador en el aire, sino como una herramienta polivalente real sobre el terreno de batalla.

Pensado para la exportación

La nueva versión destaca especialmente por su metamorfosis hacia el combate activo. Con la incorporación de un radar de barrido electrónico activo y una suite electrónica completamente renovada, el aparato supera la etiqueta de simple entrenador.

En palabras de Vadim Badekha, director ejecutivo de United Aircraft Corporation, esta transformación redefine por completo los límites operativos del avión, ya que "la modernización permitirá abordar plenamente las tareas de entrenamiento y combate en cualquier condición meteorológica, de día y de noche, al nivel de las plataformas aéreas modernas".

"Los objetivos de combate del Yak-130M incluyen la destrucción de objetivos terrestres y aéreos, entre ellos vehículos aéreos no tripulados pesados", ha añadido Badekha. Esta versatilidad operativa incrementa el atractivo de la plataforma de cara a su exportación.

Al respecto, Gennady Abramenkov, viceministro ruso de Industria y Comercio, ha enfatizado la enorme proyección comercial del proyecto al asegurar que la aeronave tiene "un gran potencial para abordar una amplia gama de tareas según los requisitos del cliente".

Versión biplaza del Su-57 Rostoc

Una de las grandes virtudes de este sistema radica en su concepción como entrenador inicial de cazas. Esta filosofía de diseño busca estructurar una transición fluida y eficiente, evitando que el alumno sufra un choque tecnológico drástico al sentarse por primera vez en la cabina de un caza furtivo de última generación, como es el caso del Su-57.

Al replicar con exactitud la disposición de mandos, pantallas de cristal líquido y sistemas de gestión de datos de los aviones más complejos, se reduce de manera notable el número de horas de vuelo requeridas en los costosos modelos de primera línea, optimizando los presupuestos militares y protegiendo el ciclo de vida de los cazas principales.

La integración de sensores avanzados complementa esta sofisticación del entrenamiento. La instalación del radar AESA en el cono frontal amplía radicalmente el horizonte de detección de amenazas y la gestión de armas de precisión.

A esto se suma un sistema óptico avanzado en el morro, diseñado para tareas de designación láser e identificación térmica, lo que permite realizar ataques precisos en misiones nocturnas o bajo condiciones atmosféricas adversas.