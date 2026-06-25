El submarino español S-82 'Narciso Monturiol' navega por primera vez y Navantia prevé su entrega a la Armada este año

El sistema de propulsión independiente del aire (AIP), que permitirá largas inmersiones, será incorporado en el futuro a los S-81 y S-82 tras su primera gran carena.

El S-82 es el segundo buque de la nueva familia de sumergibles S-80 y su entrega a la Armada está prevista para finales de este año.

Durante esta primera prueba en superficie se están comprobando y calibrando los distintos equipos del submarino.

El submarino español S-82 'Narciso Monturiol' realizó su primera navegación en aguas de Cartagena, utilizando sus propios medios de propulsión.

El submarino S-82 'Narciso Monturiol' ha iniciado las pruebas de mar con su primera navegación en aguas de Cartagena (Murcia), según ha comunicado Navantia a través de sus redes sociales.

Según han explicado desde el astillero público, se trata de la primera navegación en superficie que la embarcación realiza con sus propios medios de propulsión y durante la misma se llevarán a cabo comprobaciones en los distintos equipos del submarino.

"Se trata de un paso muy importante en el proyecto, con la mira puesta en la entrega del submarino a la Armada antes de que acabe el año", han señalado desde el fabricante naval.

El Narciso Monturiol, el segundo buque de la nueva familia de sumergibles S-80 de la fuerza naval española, fue botado a principios del pasado octubre, en las instalaciones que Navantia posee en la mencionada ciudad murciana.

Días atrás, la empresa anunció la materialización de uno de los mayores hitos de este proyecto: las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire (AIP, por sus siglas en inglés) del submarino S-83 Cosme García, el tercero de la clase y primero equipado con esta tecnología. El sistema AIP ya se encuentra incorporado en la sección correspondiente de la embarcación.

EL submarino S-82 durante las pruebas de mar Navantia

El procedimiento técnico adoptado por el astillero posee una gran relevancia logística, dado que estas pruebas permitirán realizar con absoluta precisión todos los ajustes y calibraciones requeridos en el sistema directamente dentro de su ubicación estructural real.

Este paso crítico se lleva a cabo de forma previa a la unión definitiva de esta sección en particular, la cual posee una longitud de 12 metros y un peso aproximado de 400 toneladas, con el resto del casco resistente que conforma el cuerpo principal del sumergible.

La introducción de la propulsión independiente del aire otorgará a la totalidad de los submarinos S-80 la capacidad táctica de operar sumergidos durante periodos continuos que se miden en semanas en lugar de días, superando ampliamente las capacidades restrictivas de los submarinos convencionales de la flota actual que dependen de baterías de plomo-ácido y que se ven forzados a realizar la maniobra de snorkel con frecuencia para recargar sus sistemas.

Esta notable autonomía bajo el agua refuerza exponencialmente el perfil de discreción acústica del buque, elevando de forma sustancial su capacidad de disuasión en escenarios de conflicto.

Durante las próximas semanas, según han avanzado desde Navantia, el sistema se someterá a estrictas pautas de validación contempladas en el manual de ingeniería de sistemas del programa.

Por el momento, las unidades S-81 y S-82 carecen de sistema AIP, pero el mismo les será equipado cuando los buques se sometan a su primera gran carena, en los próximos años.