Defensa ultima los detalles para que 57 militares de la UME, dos ingenieros y 8 equipos caninos vuelen esta noche a Venezuela

España ofrece a Venezuela la colaboración de la Aecid, incluyendo financiación y la posibilidad de desplegar un hospital de campaña del equipo Start.

La misión incluye material de primeros auxilios, mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras, además del despliegue de equipos USAR y perros de rescate especializados.

El contingente viajará en un avión A330 del Ejército del Aire desde la base de Torrejón, con previsión de despegar sobre las 21:00 horas y aterrizar en Valencia, Venezuela.

Defensa prepara el envío urgente a Venezuela de 57 militares de la UME, dos ingenieros y ocho equipos caninos para labores de búsqueda y rescate tras los terremotos.

El Ministerio de Defensa está gestionando los permisos necesarios para enviar cuanto antes a Venezuela, si es posible este mismo jueves, un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio con 57 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre ellos rescatistas de la unidad USAR, ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra.



Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a EL ESPAÑOL que el aparato ya se encuentra en la base aérea de Torrejón (Madrid), a la espera de completar los últimos preparativos logísticos para el vuelo. La previsión inicial es que el avión, junto al contingente militar y el equipo, despegue en torno a las 21:00 horas.

En un principio se espera que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas está cerrado, según EFE.

Los técnicos trabajan en las labores para garantizar su avituallamiento y la incorporación del material y los equipos especializados de búsqueda de supervivientes, de modo que cuando se cuente con los permisos necesarios el avión pueda despegar.

La UME cuenta con una amplia experiencia en este tipo de misiones. Ha intervenido en varios terremotos dentro y fuera de España, con funciones de búsqueda y rescate urbano, coordinación logística y apoyo a las autoridades locales.

Normalmente, en este tipo de catástrofes, la UME suele desplegar equipos especializados USAR, perros de rescate, medios de detección y personal de ingeniería para localizar supervivientes, apuntalar estructuras y facilitar la entrada segura en zonas dañadas.

Además, en misiones internacionales, también puede organizar centros de recepción y coordinación de equipos de rescate.

Material de primeros auxilios

Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a hablar con su homólogo venezolano, Yván Gil, durante la escala que en República Dominicana ha hecho el avión en el que viaja con el rey, de camino a México, para concretarle la ayuda que tiene preparada España.



Según Exteriores, Albares ha detallado al ministro venezolano que en el avión del Ejército del Aire viaja, junto al destacamento de la UME, un equipo de la Aecid con material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras.



Han quedado en volver a hablar para actualizar las necesidades y las operaciones que necesite Venezuela, al que el Ejecutivo ha brindado todas las capacidades de la Aecid: envío de material, financiación y un hospital de campaña del equipo Start.