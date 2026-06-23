El Ala 46 de la Base Aérea de Gando moderniza este viernes su flota de F-18 con la llegada de los 8 primeros Eurofighter

El próximo viernes se celebrará el acto oficial de relevo, un homenaje a los caídos y una exhibición aérea del Eurofighter en la bahía de Gando.

La transición al Eurofighter supone un relevante desafío para el Ala 46, cuyo personal lleva meses entrenándose para operar y mantener el nuevo sistema.

La Base Aérea de Gando ha recibido los ocho primeros cazas Eurofighter de un total de 20 que sustituirán a los F-18 actuales.

Este martes han llegado a la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, los ocho primeros cazas Eurofighter de un total de 20 aviones, que irán llegando de forma progresiva para reemplazar los F-18 actuales, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

La transición a Eurofighter supone un importante desafío para el Ala 46, gran parte de cuyo personal lleva adiestrándose fuera de la unidad desde abril de 2025, adquiriendo las capacidades necesarias para operar y mantener el nuevo sistema de armas que garantizará la defensa aérea del archipiélago canario durante las próximas décadas.

El Ejército del Aire y del Espacio ha informado este martes de que Gando acogerá el próximo 26 de junio, a las 12.00 horas, el acto oficial de relevo, que estará presidido por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, el general del aire Francisco Braco Carbó.

La transición al Eurofighter supone un importante desafío para el Ala 46, ya que gran parte de su personal permanece en proceso de adiestramiento fuera de la unidad desde abril de 2025, donde adquiere las capacidades necesarias para operar y mantener el nuevo sistema de armas que garantizará la defensa aérea del archipiélago canario durante las próximas décadas, según fuentes del propio Ejército del Aire y del Espacio.

Pese a ello, la unidad mantiene altos niveles de operatividad. En la actualidad, seis de los ocho F-18 aún desplegados en Gando se encuentran plenamente operativos, una cifra que refleja el esfuerzo del personal de mantenimiento.

Avión de combate español. Ejército del Aire

Estos resultados responden al trabajo, la preparación y la dedicación de pilotos, mecánicos y personal de apoyo, que continúan asegurando el cumplimiento de la misión sin que el proceso de transición afecte a la disponibilidad operativa. Como ejemplo, en la jornada de ayer se completó con éxito una misión con cuatro F-18.

La llegada del Eurofighter marca un hito para la base de Gando y para el Ejército del Aire y del Espacio. Hasta que culmine la transición, el Ala 46 sigue garantizando de forma ininterrumpida la vigilancia y control del espacio aéreo de Canarias, las 24 horas del día, los 365 días del año, combinando el sostenimiento de los F-18 con la conversión al nuevo sistema.

Este viernes, además del relevo, tendrá lugar un homenaje a los que dieron su vida por España, seguido de un desfile terrestre y aéreo, y una posterior exhibición aérea de un Eurofighter en la bahía de Gando.