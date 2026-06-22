El Ejército del Aire participará el 4 de julio en el desfile aéreo por el 250º aniversario de la Independencia de EEUU

La participación refuerza la proyección internacional del Ejército del Aire y contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos.

El destacamento estará formado por 129 aviadores responsables de las funciones operativas, logísticas, técnicas y administrativas necesarias para el evento.

España desplegará dos Eurofighter del Ala 11, dos F-18 del Ala 15 y un Airbus A330 de reabastecimiento en vuelo, además de aeronaves de apoyo y cobertura SAR.

El Ejército del Aire y del Espacio español participará el 4 de julio en el desfile aéreo International Aerial Review 250 en Nueva York, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El Ejército del Aire y del Espacio español participará el próximo 4 de julio en el desfile aéreo International Aerial Review 250 (IAR 250), que se celebrará en Nueva York con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Bajo la planificación y coordinación del Mando Aéreo de Combate (MACOM), España desplegará un contingente compuesto por dos Eurofighter (C.16) del Ala 11 (Base Aérea de Morón de la Frontera), dos F-18 (C.15) del Ala 15 (Base Aérea de Zaragoza) y un Airbus A330 (TK.24) de reabastecimiento en vuelo del Ala 45 (Base Aérea de Torrejón de Ardoz).

Además, volarán a tierras norteamericanas dos aeronaves más como apoyo, en concreto otro Airbus A330 de reabastecimiento en vuelo del Ala 45 y un A400M (T.23) del Ala 31 (Base Aérea de Zaragoza), este último para transporte de material y personal, así como cobertura SAR (Search and Rescue) con tripulantes del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y de las alas 48 (Base Aérea de Cuatro Vientos) y 49 (Base Aérea de Son San Joan).

En total, el destacamento estará integrado por 129 aviadores, responsables de las funciones operativas, logísticas, técnicas y administrativas necesarias para el despliegue, la participación en el evento y el posterior repliegue.

El 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos reunirá a fuerzas aéreas aliadas y socias en una demostración aérea conjunta de alto nivel organizada por las autoridades estadounidenses, en el marco de una conmemoración de carácter internacional.

Con esta participación, el Ejército del Aire y del Espacio refuerza su proyección exterior y contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre España y EEUU, en una cita de especial relevancia simbólica e institucional.

Asimismo, el despliegue permitirá adiestrar la capacidad de proyección estratégica autónoma mediante el empleo de sistemas de reabastecimiento en vuelo (TK.24), fundamentales para el traslado transcontinental de los cazas hasta la Base Aérea de Atlantic City.