Satélites y cohetes 'Made in Getafe': Airbus celebra 60 años como motor de la industria espacial de España

Los satélites LSTM, equipados con tecnología infrarroja térmica, permitirán monitorizar la temperatura terrestre y optimizar el uso del agua en agricultura, con datos accesibles gratuitamente.

Airbus lidera proyectos como el satélite militar PAZ-II para las Fuerzas Armadas españolas y los satélites LSTM, los primeros de una empresa nacional para el programa Copernicus de la ESA.

La planta de Getafe es clave en la fabricación de componentes para el cohete Ariane 6, suministrando estructuras para nueve lanzadores al año y preparándose para aumentar la producción.

Airbus Space España celebra 60 años siendo referente en la industria espacial nacional, con su sede principal en Getafe y una facturación de 295 millones de euros en 2025.

El 60º aniversario de Airbus Space España ha coincidido con, sin lugar a dudas, el mejor momento en la historia de la industria espacial local. La apuesta de España por el sector espacial, reflejada en la creación de la Agencia Espacial Española (AEE) y el incremento de la aportación nacional al presupuesto de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha traído aparejada numerosos proyectos tecnológicos tanto a nivel nacional como europeo que, como no podía ser de otra manera, tienen a la compañía aeroespacial como protagonista.

La empresa ha demostrado ser el tractor de todo el ecosistema espacial español y la única con la capacidad técnica e industrial para asumir el desarrollo, por ejemplo, de un satélite: desde sus primeros esbozos en el tablero de diseño hasta su entrega definitiva en órbita.

La compañía, con 530 empleados, facturó 295 millones de euros en 2025, de los que el 30% revirtió en sus subcontratistas. "Nuestra facturación del año pasado representa aproximadamente el 20% de lo facturado por todo el sector espacial español", ha asegurado Raquel González Sola, directora de Airbus Space España, durante un encuentro con periodistas.

Si bien Airbus posee también instalaciones en Tres Cantos, el corazón de su negocio espacial se halla en su sede de Getafe, donde posee un complejo de 14.000 metros cuadrados que se sitúa entre los más avanzados de toda Europa.

En este entorno de alta tecnología, que alberga una de las salas limpias de mayores dimensiones del tejido industrial europeo, el gigante aeroespacial se ha consagrado como un experto a nivel internacional en el tratamiento de materiales compuestos.

Sala de construcción de las estructuras del cohete Ariane 6 Airbus

A través de procesos automatizados de posicionamiento de fibras de carbono, la planta madrileña asume un rol crucial en la estrategia de transporte espacial de la ESA al ser un proveedor clave para el nuevo cohete Ariane 6.

Para esta nave, según ha detallado Raúl Medina, responsable de lanzadores y dispensadores, en Getafe se construyen cuatro componentes diferentes: "Las estructuras de interfaz (IFS) inferior y superior, el adaptador de la carga útil de la parte superior y los cabezales de los boosters".

Verónica Villanueva, responsable de producción, montaje, integración y pruebas de Airbus Space España Airbus

Ante la creciente y urgente necesidad europea de asegurar un acceso independiente y soberano al espacio, la factoría se halla inmersa en una ambiciosa aceleración de su cadena productiva con el objetivo de suministrar 27 conjuntos completos de estructuras -para el mismo número de cohetes Ariane 6- hasta 2029.

"Actualmente, somos capaces de producir estructuras para nueve lanzadores al año. No obstante, como hay mucha demanda, ya estamos haciendo estudios para llegar en un futuro hasta los 12 e incluso 15. Pero, de momento, nueve ya supone un gran reto", ha señalado Verónica Villanueva, responsable de producción, montaje, integración y pruebas de la empresa.

Satélites Paz-II y LSTM

Más allá del Ariane 6, donde mejor se plasma la capacidad tractora de Airbus en beneficio de la industria nacional es en el segmento de los satélites. Un claro exponente de este dominio es el programa PAZ-II, el futuro satélite de observación de la Tierra equipado con tecnología radar de altísima resolución que se convertirá en una herramienta estratégica para las Fuerzas Armadas españolas.

Este proyecto, cuyo contrato de realización fue rubricado el año pasado entre la compañía aeroespacial y la operadora de satélites gubernamentales Hisdesat, ya ha echado a andar y, según han indicado desde Airbus, avanza conforme a lo planeado.

Los satélites LSTM en la Sala Limpia de Airbus Space España, en Getafe Airbus

En el ámbito civil, destacan los satélites LSTM. Este proyecto representa un hito histórico para España al ser la primera vez que una empresa nacional es responsable de una misión del programa Copernicus de la ESA (Agencia Espacial Europea), liderando un consorcio de alrededor de un centenar de compañías europeas.

"Estos satélites, equipados con un instrumento infrarrojo térmico, monitorizarán la temperatura y evapotranspiración de la superficie terrestre", ha explicado Borja Rodríguez García, IT manager de la misión.

Borja Rodríguez García, IT manager de la misión LSTM Gastón Trelles

"Los datos serán accesibles a todo aquel que lo desee de forma gratuita, de modo que se maximice la eficiencia del regadío en el campo, que es el principal demandante de agua potable", ha afirmado Rodríguez.

La estructura del primero de los dos satélites que conforman la misión ya presenta un avance en su desarrollo de alrededor del 70%. La previsión de la empresa es completar su construcción a finales de este año y hacer lo propio con la segunda unidad 12 meses más tarde.