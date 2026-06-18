Los Eurofighter españoles equiparán el radar Mk1 a partir de 2030, coincidiendo con las entregas del lote Halcón II

El nuevo radar Mk1 mejorará significativamente la capacidad de combate de los Eurofighter, incluyendo guerra electrónica y misiones aire-aire y aire-superficie de alta resolución.

El radar ECRS Mk1 está siendo desarrollado por Indra y Hensoldt, y ya ha iniciado pruebas en condiciones operativas reales para validar su integración.

El primer lote Halcón I llevará el radar Captor-E Mk0, desarrollado por el consorcio EuroRadar, y sus primeras unidades llegarán antes de que termine el año.

Los Eurofighter españoles comenzarán a equipar el radar ECRS Mk1 a partir de 2030, coincidiendo con la entrega del lote Halcón II.

Tras el reciente rollout del primer Eurofighter del programa Halcón I en las instalaciones de Airbus en Getafe, comienzan los últimos meses de preparativos para que el Ejército del Aire reciba las primeras unidades de este nuevo aparato.

Entre las novedades de la versión Halcón se encuentra el radar de barrido electrónico AESA, que mejora de forma importante la monitorización de las amenazas del espacio aéreo.

Según fuentes industriales consultadas por EL ESPAÑOL, la instalación de las primeras unidades del radar ECRS Mk1 —desarrollado por Indra y Hensoldt— comenzará a ejecutarse con los Eurofighter Halcón II, a partir del año 2030.

Por otro lado, los Eurofighter del primer lote de Halcón I llevarán equipado el radar AESA Mk0, también conocido como Captor-E, cuyas entregas se esperan antes de final de año.

El Mk0 es el primer radar AESA para el modelo de caza y está desarrollado por el consorcio EuroRadar liderado por la filial de Leonardo en Reino Unido y en la que también participa Indra —representando a España—, Hensoldt —Alemania— y nuevamente Leonardo desde sus cuarteles generales en Italia.

El Captor-E ya se encuentra en servicio en las unidades de Eurofighter exportadas a Catar y Kuwait, y en los próximos meses se unirá España cuando reciba el primer Halcón antes de final de año.

Si bien las primeras entregas del Mk1 se esperan para el 2027, el sistema tiene que pasar todavía por las manos del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) del Ejército del Aire y del Espacio para "someterse a diversas pruebas de vuelo y validación antes de poder integrarse por completo de forma operativa en los cazas".

Asimismo, si todo este proceso consigue acelerarse lo suficiente, "solo las últimas unidades del programa Halcón I podrían integrar el Mk1 de fábrica".

Una vez comiencen a equiparse los nuevos radares en el segundo lote de cazas, los aparatos del primer grupo deberán someterse a un retrofit en los hangares de Airbus Defence and Space.

Antes que los españoles, Alemania recibirá las primeras unidades del Mk1 el próximo año para integrarse en los Eurofighter Quadriga.

Hace poco más de 10 días, el consorcio de Indra y Hensoldt informó que el ECRS Mk1 ya ha iniciado las pruebas en condiciones operativas.

El sistema "se somete a estímulos con blancos reales de oportunidad y con blancos cooperativos reales para simular escenarios reales y permitir la maduración del software", indicaron en un comunicado conjunto.

Los primeros resultados "demuestran para el operador las ventajas en robustez y prestaciones de la nueva arquitectura de hardware y software del radar Mk1".

El resultado positivo de los ensayos significa una "sólida confirmación de la elección realizada para los subsistemas mejorados" de la tecnología, que se decidió en 2024 por los clientes del radar.

El sistema mejorará las capacidades del Eurofighter para las dos Fuerzas Aéreas y está diseñado para reforzar toda la gama de misiones de combate. Incluidas las avanzadas aire-aire, aire-superficie de alta resolución, así como capacidades de guerra electrónica tanto pasivas como activas.

El programa de radares tiene una segunda pata en la alianza de Reino Unido e Italia, que se encargan del desarrollo del ECRS Mk2 como una evolución para las siguientes Tranches.