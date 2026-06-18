Airbus Helicopters apuesta por el talento joven para su Campus Digital en Albacete: sumará 200 profesionales hasta 2029

El Campus Digital es clave en el Plan Nacional de Helicópteros, impulsando la base industrial de defensa y posicionando a España como referente en tecnologías digitales y mantenimiento de helicópteros.

La colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha facilitará la incorporación de talento local al proyecto, evitando la fuga de jóvenes a otras regiones.

El campus generará 200 empleos hasta 2029, de los cuales el 60% estarán orientados a jóvenes profesionales y recién titulados.

Airbus Helicopters ha inaugurado su nuevo Campus Digital en Albacete, sumando a España como pilar en la transformación digital y tecnológica de la compañía.

Con la inauguración este miércoles del nuevo Campus Digital de Airbus Helicopters en Albacete, España se ha sumado a Francia y Alemania como uno de los pilares de la transformación digital y tecnológica que el gigante aeroespacial está llevando a cabo tanto en sus procesos de producción como en las aeronaves que produce.

Así lo ha asegurado Fernando Lombo, consejero delegado de Airbus Helicopters España, quien ha destacado que la nueva infraestructura permitirá que España sea "un país clave en ala rotatoria en cualquier futuro proyecto europeo tanto en tecnología como en industria".

En este sentido, la nueva instalación integra capacidades digitales esenciales que contribuirán a construir el futuro de la aeronáutica y a dar soporte a toda la flota de Airbus Helicopters a nivel global, han subrayado desde la compañía.

Para lograr esto Airbus apuesta por el talento joven: el 60% de los 200 puestos de trabajo que pretenden generar hasta 2029 estará orientado a profesionales y perfiles que se encuentran al inicio de su carrera o estén próximos a finalizar sus estudios.

Esta estrategia aprovecha directamente la proximidad y el marco de colaboración existente con la Universidad de Castilla-La Mancha -ubicada en la acera de enfrente del Campus Digital, en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete- para facilitar la incorporación de estudiantes desde el ámbito académico al área industrial. "Con proyectos como este se hace que la gente de Albacete no tenga que salir fuera a trabajar", ha subrayado Lombo, vecino de la ciudad manchega.

El consejero delegado de Airbus Helicopters España, Fernando Lombo Víctor Fernández Europa Press

Si bien el acto oficial de inauguración del Campus ha tenido lugar este miércoles, el mismo está operativo desde el pasado enero y ya cuenta con 30 empleados. Los equipos trabajan en competencias clave para el futuro, entre ellas el diseño digital de productos y servicios, la inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad.

Asimismo, desde Airbus han explicado que el proceso de contratación seguirá un plan de crecimiento de aproximadamente 70 nuevos puestos de trabajo al año, hasta alcanzar los ya señalados dos centenares de personas en algo menos de cuatro años.

Vista aérea del nuevo Campus Digital de Airbus Helicopters en Albacete Airbus Helicopters

Al respecto, Lombo ha afirmado que "hasta el momento" no les ha sido difícil captar talento, aunque "los periodos de selección siempre llevan un tiempo". "Desde 2021, cuando empezamos a crecer y contratar gente para nuestra planta, hemos generado unos 300 empleos. Siempre hemos sido capaces de encontrar gente", ha destacado.

"Puede haber algún perfil específico (más complicado de cubrir) pero por ahora no tenemos problemas. Evidentemente el nivel es alto", ha insistido Lombo.

Programa Nacional de Helicópteros

El evento ha contado con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano López.

"Albacete es un lugar extraordinario para desarrollar proyectos de esta dimensión. Airbus representa un caso de éxito para España y para Europa, por su capacidad para competir a escala internacional y mantener una trayectoria de crecimiento. Este Campus Digital refuerza esa posición y la apuesta europea por el desarrollo tecnológico", ha remarcado García-Page durante su intervención.

Por su parte, la número dos del Ministerio de Defensa ha afirmado que la creación de este Campus Digital es "un elemento clave del acuerdo marco para el Plan Nacional de Helicópteros" firmado en mayo de 2025, que contempla la adquisición de 100 helicópteros para homogeneizar las flotas de las Fuerzas Armadas".

No obstante, Valcarce ha subrayado que "su alcance va más allá". "Representa una estrategia a largo plazo diseñada para reforzar la base industrial de defensa en España, incrementar la autonomía nacional y consolidar al país como centro global de excelencia en mantenimiento de helicópteros y tecnologías digitales", ha destacado.