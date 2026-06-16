Navantia inicia las pruebas del sistema de propulsión AIP en el submarino S83, el primero de la familia S80 con esta tecnología

Las pruebas se realizan en una instalación especial de Cartagena, donde el sistema se somete a simulaciones que imitan las condiciones reales de navegación y operación submarina.

La nueva tecnología AIP dotará a los submarinos S-80 de mayor autonomía bajo el agua, permitiendo operar sumergidos durante semanas en lugar de días.

El sistema AIP permite generar hidrógeno a bordo a partir de oxígeno líquido y bioetanol, eliminando la necesidad de almacenar hidrógeno en recipientes a alta presión.

Navantia ha iniciado las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire (AIP) en el submarino S-83 Cosme García, el primero de la familia S-80 que incorpora esta tecnología.

Navantia ha iniciado, en su astillero de Cartagena (Murcia), las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire (AIP, por sus siglas en inglés) del submarino S-83 Cosme García, la tercera unidad de la familia de sumergibles S-80 y la primera equipada con esta tecnología. De acuerdo a la empresa pública española, el sistema AIP ya se encuentra incorporado en la sección correspondiente de la embarcación.

El procedimiento técnico adoptado por el astillero posee una gran relevancia logística, dado que estas pruebas permitirán realizar con absoluta precisión todos los ajustes y calibraciones requeridos en el sistema directamente dentro de su ubicación estructural real.

Este paso crítico se lleva a cabo de forma previa a la unión definitiva de esta sección en particular, la cual posee una longitud de 12 metros y un peso aproximado de 400 toneladas, con el resto del casco resistente que conforma el cuerpo principal del sumergible.

Con el propósito de asegurar el éxito de la operación, la sección del S-83 que alberga este sistema tecnológico se encuentra situada en una instalación especial de pruebas del propio Astillero de Cartagena, denominada técnicamente como IPS3, espacio en el cual una fuerza de tarea multidisciplinar perteneciente al Negocio de Submarinos de la empresa ha completado exhaustivamente todas las verificaciones previas indispensables.

El inicio formal de los ensayos prácticos en la sección ha estado marcado por la primera carga operativa de oxígeno líquido y bioetanol en los tanques correspondientes.

A partir de la combinación química y el procesamiento de estos elementos, el sistema es capaz de producir de manera autónoma el hidrógeno puro que actúa inmediatamente como combustible para alimentar su sofisticada pila de hidrógeno, el núcleo encargado de dotar de energía eléctrica a la planta motriz y propulsar al buque en condiciones de inmersión.

Esta particularidad convierte a este mecanismo en un AIP de tercera generación, una tecnología disruptiva que no transporta el hidrógeno almacenado de forma estática en recipientes de alta presión, sino que lo genera según la necesidad a partir de un combustible líquido, logrando con ello romper de manera definitiva las severas limitaciones logísticas y operativas que afectaban a las generaciones previas actualmente en servicio activo.

Submarino S-81 Isaac Peral atracado en el Arsenal de Cartagena Alfonso Durán Cartagena

La introducción de la propulsión independiente del aire otorgará a la totalidad de los submarinos S-80 la capacidad táctica de operar sumergidos durante periodos continuos que se miden en semanas en lugar de días, superando ampliamente las capacidades restrictivas de los submarinos convencionales de la flota actual que dependen de baterías de plomo-ácido y que se ven forzados a realizar la maniobra de snorkel con frecuencia para recargar sus sistemas.

Esta notable autonomía bajo el agua refuerza exponencialmente el perfil de discreción acústica del buque, elevando de forma sustancial su capacidad de disuasión en escenarios de conflicto. Durante las próximas semanas, según han avanzado desde Navantia, el sistema se someterá a estrictas pautas de validación contempladas en el manual de ingeniería de sistemas del programa.

Estos minuciosos exámenes se desarrollarán en un banco de pruebas único en su tipo, diseñado específicamente para simular con exactitud tanto la proa como la popa de la plataforma, así como las condiciones de contorno que el buque experimentará en un entorno marítimo real, incluyendo variables tan críticas como la cota de inmersión profunda y la velocidad de avance del submarino.

Gracias a este entorno de simulación, el equipo de ingenieros podrá efectuar demostraciones funcionales complejas e incluso la generación de potencia en diversas condiciones operativas, lo que permitirá optimizar los plazos previstos para las pruebas definitivas del sistema en el puerto.