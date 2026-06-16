Irán se aleja del tablero nuclear tras el alto el fuego firmado con EEUU, mientras las grandes potencias aumentan su arsenal

El acuerdo refuerza la estabilidad en Oriente Próximo, aunque el foco mundial se desplaza del riesgo de proliferación nuclear a la competencia estratégica entre potencias.

Actualmente, nueve países poseen armas nucleares y Estados Unidos y Rusia concentran el 83% del arsenal mundial, según el SIPRI.

El pacto supone que Irán queda fuera de la carrera nuclear, pero coincide con una intensificación de la modernización y expansión de arsenales nucleares por parte de grandes potencias como EEUU, Rusia y China.

Estados Unidos e Irán han firmado un acuerdo que pone fin a la guerra en Oriente Próximo e impide que Teherán siga desarrollando armas nucleares.

La inminente firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a más de tres meses de guerra en Oriente Próximo y frenar el desarrollo nuclear de Teherán ha sido recibida con alivio por gran parte de la comunidad internacional, al considerarse clave para reforzar la estabilidad regional y restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El pacto establece la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares" en todos los frentes, incluido el Líbano.

Aunque todavía se desconocen los detalles definitivos del pacto alcanzado entre Washington y la República Islámica, existe un consenso generalizado sobre uno de sus principales resultados: Irán quedaría fuera de la carrera de la carrera nuclear, pese a que haya que esperar a futuras negociaciones.

La noticia supondrá un giro significativo en una crisis que durante décadas ha sido uno de los principales focos de tensión geopolítica mundial. Estados Unidos e Israel han acusado reiteradamente a Teherán de mantener ambiciones nucleares militares, mientras el régimen iraní ha negado de forma sistemática que su programa tuviera fines bélicos.

Una cuestión que se ha convertido en el centro del escenario internacional en los últimos meses, provocando una graves crisis política y económica, tras el anuncio el pasado 28 de febrero del presidente estadounidense, Donald Trump, de una campaña militar masiva contra Irán con el objetivo de "defender al pueblo estadounidense" y "eliminar las amenazas inminentes del régimen iraní".

Entre los argumentos esgrimidos por Washington figuraba precisamente la necesidad de impedir que Teherán pudiera acceder al arma nuclear. Igualmente, ha reiterado la entrega de los más de 400 kilos de material altamente enriquecido al 60%, un nivel muy superior al de cualquier uso civil.

Sin embargo, la aparente resolución de una de las crisis de proliferación más peligrosas del planeta coincide con una tendencia que preocupa cada vez más a los expertos en seguridad internacional: el regreso de la competición nuclear entre las grandes potencias.

Una crisis menos, una carrera más intensa

Si el acuerdo se confirma en los términos adelantados por ambas partes y establece mecanismos de verificación que impidan a Irán desarrollar armamento nuclear, se producirá una paradoja estratégica.

Mientras una de las amenazas más persistentes de Oriente Próximo parece encaminarse hacia una solución diplomática, los países que ya poseen armas nucleares continúan ampliando y modernizando sus capacidades.

Y es que, hoy en día, las armas nucleares son el máximo exponente para obtener poder de disuasión ante un adversario. Son componente básico de las capacidades globales de disuasión y defensa de la OTAN, junto con fuerzas convencionales y antimisiles.

Así lo refleja el último Anuario del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), publicado este 8 de junio, que alerta de una creciente dependencia de las armas nucleares como instrumento de disuasión y poder en un entorno internacional marcado por la rivalidad entre grandes potencias.

Actualmente, nueve países poseen armamento nuclear: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

Además, los cinco primeros son signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que compromete a los países que no poseen armas nucleares a no construirlas ni obtenerlas, y a los que sí las poseen a "entablar negociaciones de buena fe" con el fin de lograr el desarme nuclear.

Pero los datos revelan una realidad distinta: según el SIPRI, los nueve países mantuvieron en 2025 programas de modernización de sus arsenales nucleares.

El instituto estima que el inventario mundial alcanza 12.187 ojivas, de las cuales 9.745 permanecen operativas en arsenales militares.

EEUU y Rusia copan el 83,1% de las armas nucleares

Pese al avance de China y al mantenimiento de las capacidades nucleares del resto de potencias, el equilibrio atómico mundial continúa concentrado en Washington y Moscú.

Según los datos del SIPRI correspondientes a enero de 2026, Estados Unidos dispone de 3.700 ojivas en su arsenal militar y Rusia de 4.400. Entre ambos suman 8.100 ojivas operativas sobre un total mundial estimado de 9.745, lo que representa aproximadamente el 83,1% de las armas nucleares militares del planeta.

Si se tienen en cuenta también las ojivas retiradas pendientes de desmantelamiento, Estados Unidos cuenta con 5.042 armas nucleares y Rusia con 5.420. En conjunto, ambas potencias acumulan 10.462 ojivas, equivalentes al 85,8% del inventario nuclear mundial.

Las cifras reflejan una realidad que trasciende el caso iraní: el principal desafío estratégico ya no reside únicamente en evitar la aparición de nuevos actores nucleares, sino en gestionar la creciente rivalidad entre quienes ya poseen la capacidad de destrucción atómica.

El final de la era del desarme

El instituto sueco advierte de que la tendencia de reducción progresiva de arsenales iniciada tras el final de la Guerra Fría podría haber llegado a su fin.

Durante décadas, el número total de armas nucleares disminuyó gracias al desmantelamiento de miles de ojivas estadounidenses y rusas. Sin embargo, el ritmo de reducción se ha ralentizado mientras aumentan los programas de modernización y renovación de sistemas estratégicos.

"Los peligros asociados a las armas nucleares crecen debido a los avances en la tecnología armamentística, la ruptura del control de armas nucleares y el aumento de las tensiones geopolíticas", señala Karim Haggag, director del SIPRI.

La situación se ha vuelto aún más incierta tras la expiración en febrero de 2026 del tratado New START, el último gran acuerdo bilateral que limitaba los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia. Sin un pacto sucesor, las perspectivas de control del armamento nuclear se han deteriorado notablemente.

Y como recuerda Hans M. Kristensen, investigador sénior asociado del Programa de Armas de Destrucción Masiva del SIPRI y director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS): "Cada vez hay más indicios de que los Estados con armas nucleares están dejando de lado, e incluso abandonando, sus compromisos de desarme y, en cambio, exhiben su fuerza nuclear".

Además alertó de que "al recurrir a soluciones nucleares, los Estados están creando nuevos riesgos y alimentando dinámicas de carrera armamentística".

China acelera su expansión estratégica

La tercera gran protagonista de esta nueva etapa es China. El SIPRI calcula que Pekín dispone ya de unas 620 ojivas nucleares y está ampliando su arsenal más rápidamente que cualquier otra potencia atómica.

La construcción de nuevos silos para misiles balísticos intercontinentales y la expansión de sus capacidades estratégicas han convertido al gigante asiático en un factor central de la competencia militar global.

Aunque el arsenal chino sigue estando muy por debajo de los niveles de Estados Unidos y Rusia, su crecimiento es observado con preocupación en Washington y se ha convertido en uno de los argumentos utilizados para justificar nuevas inversiones en programas nucleares estadounidenses.

Europa reabre el debate nuclear

La creciente incertidumbre internacional también ha tenido consecuencias en Europa. La guerra de Ucrania, el deterioro de las relaciones con Rusia y las dudas sobre el futuro compromiso estadounidense con la seguridad del continente han impulsado un debate cada vez más visible sobre la disuasión nuclear europea.

Francia continúa modernizando sus fuerzas estratégicas y el presidente Emmanuel Macron anunció en marzo de 2026 un incremento del número de ojivas de su arsenal.

Paralelamente, París ha abierto conversaciones con varios socios europeos sobre posibles fórmulas de cooperación en materia de disuasión nuclear, -ante una disminución de fuerzas y capacidades, cada vez más real de EEUU, de Europa. Una cuestión que despierta interés en países como Alemania.

Por su parte, en 2025, Reino Unido anunció su intención de comprar a Estados Unidos 12 aviones de combate F-35A con capacidad nuclear y equiparlos con bombas nucleares estadounidenses para incorporarse a los acuerdos de compartición nuclear de la OTAN. El plan revierte la decisión de los años noventa de desnuclearizar la Royal Air Force.

Menos proliferación, más competencia

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán representa un importante avance para la estabilidad de Oriente Próximo y reduce significativamente el riesgo de que una nueva potencia nuclear se incorpore al escenario internacional.

Sin embargo, el informe del SIPRI subraya que la amenaza nuclear global está cambiando de naturaleza. El foco ya no se encuentra únicamente en la proliferación, sino en el regreso de la competencia estratégica entre las grandes potencias.

La salida de Irán del tablero nuclear puede cerrar una de las crisis más peligrosas de las últimas décadas. Pero mientras Teherán parece alejarse definitivamente de la bomba atómica, Estados Unidos, Rusia y China continúan reforzando unos arsenales que vuelven a situar al arma nuclear en el centro del equilibrio mundial.