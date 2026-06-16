Indra presenta en Eurosatory un nuevo sistema de dron conectado a un vehículo de combate

La solución incorpora la plataforma IndraMind, que facilita el análisis de datos y la traducción en tiempo real de comunicaciones interceptadas.

Está diseñado para modernizar la guerra electrónica ligera, permitiendo su uso en diferentes plataformas, integración en red y operación autónoma o portátil.

El sistema permite detectar e identificar comunicaciones enemigas y enlaces de control de drones, elevando sensores a más de 100 metros para ampliar el alcance.

Indra ha presentado en Eurosatory un sistema de guerra electrónica embarcado en un dron cautivo, conectado a un vehículo táctico 4x4.

Indra Group presenta en Eurosatory un innovador sistema de guerra electrónica embarcado en un dron cautivo, conectado a un vehículo táctico 4x4. Una propuesta, con la que la compañía refuerza su posicionamiento como referente europeo en el emergente segmento de la guerra electrónica ligera, cuya demanda sigue al alza.

El sistema se compone de un cuadricóptero equipado con cargas de pago de guerra electrónica en banda de comunicaciones, capaz de elevar los sensores más de 100 metros para extender su alcance en decenas de kilómetros.

Gracias a ello, detecta e identifica las comunicaciones del adversario, tanto de voz como los enlaces de datos o de control remoto utilizados por los drones, una de las grandes amenazas a las que se enfrenta cualquier despliegue terrestre.

El sistema, Instalado sobre un vehículo táctico, protege el avance de las unidades en movimiento, dificultando la coordinación de maniobras y ataques por parte del adversario.

Belinda Misiego, responsable de Desarrollo de Negocio de Guerra Electrónica Terrestre en Indra, explica que “las lecciones aprendidas en Ucrania han llevado a los ejércitos a demandar un nuevo tipo de sistemas de guerra electrónica mucho más ligero, con un carácter más táctico y concebido para operar como nodo de una red”.

Frente a ellos, los sistemas tradicionales de guerra electrónica —basados en centros de mando, estaciones terrestres mucho más potentes y con un mayor alcance— conservan su papel estratégico y, precisamente por su mayor valor, operan generalmente en la retaguardia o en entornos más protegidos.

Los nuevos sistemas de guerra electrónica ligera son, por el contrario, más sencillos, ligeros y asequibles, diseñados para acercarse mucho más al adversario y ser fácilmente sustituibles llegado el caso.

Bajo este nuevo enfoque, Indra está desarrollando toda una nueva gama de sistemas de guerra electrónica, completamente orientados a potenciar la operatividad sobre el campo de batalla.

Modernizar la guerra electrónica

La compañía está desarrollando estos sistemas para su integración en drones aéreos de distintos tipos y tamaños, plataformas terrestres no tripuladas (UGV) y vehículos tácticos ligeros, en el marco del Programa Especial de Modernización de Guerra Electrónica Desplegable para el Ejército de Tierra y la Armada española, que lidera.

Una importante característica de los sistemas que se instalarán en estos vehículos tácticos es que todos compartirán una configuración común, lo que permite una rápida transferencia entre plataformas.

Stand de Indra en la Feria Eurosatory.

Asimismo, pueden emplearse de forma independiente, pudiendo ser utilizados sobre trípodes de forma fija y/o transportados por los soldados en una mochila (manpack) hasta la zona de interés, desde donde continúan operando en remoto.

Cada equipo incorpora capacidades de mando y control, que permiten su funcionamiento autónomo, si bien están diseñados para integrarse en arquitecturas en red (mesh networking). De este modo, cada sensor contribuye a configurar el orden de batalla electrónico, enviando información a centros de mando.

Capa cognitiva avanzada con IndraMind

Indra refuerza sus capacidades con IndraMind, una plataforma que incorpora una capa cognitiva avanzada capaz de analizar y fusionar datos con mayor rapidez y eficiencia. El sistema simplifica las interfaces, facilitando su uso por cualquier soldado sin necesidad de formación especializada y reduciendo los tiempos de entrenamiento.

Entre sus funciones destaca la traducción en tiempo real de comunicaciones interceptadas en distintos idiomas, eliminando la dependencia de intérpretes a bordo.

La experiencia de Indra Group en guerra electrónica permite adaptar estas soluciones a los requisitos de cada fuerza armada, desde sistemas integrados en vehículos hasta sensores ligeros desplegables o soluciones desechables para operar en proximidad al adversario y detectar o inhibir señales, incluidas las de drones.

Con esta oferta, la compañía consolida su posición en guerra electrónica en los ámbitos terrestre, aéreo y naval.

Indra suministra sistemas a fuerzas armadas de todo el mundo, incluyendo soluciones de mando y control, estaciones ESM/ECM desplegables, capacidades SIGINT aeroportadas, pods de guerra electrónica para aeronaves, sistemas DIRCM contra misiles y herramientas de ataque electrónico.