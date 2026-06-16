El Gobierno aprueba 3.500 M para sistemas de armamento y munición y 118 M para el mantenimiento de aviones

El Plan Industrial incluye la modernización de los satélites de observación PAZ y la modificación del calendario de pagos para el desarrollo de la constelación PAZ 2.

El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de 1.399 millones de euros al Ministerio de Industria para financiar actuaciones del Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.

Se autoriza un segundo acuerdo marco de 118,6 millones de euros para el mantenimiento de los aviones T.18, T.22 y T.20.

El Gobierno ha aprobado un acuerdo marco de 3.500 millones de euros para el suministro de sistemas de armamento, munición y equipamiento para las Fuerzas Armadas.

En la reunión del Consejo de Ministros de esta mañana se ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para el suministro de material para sistemas de armamento, material, munición y equipamiento.

Este acuerdo marco tiene un valor estimado de 3.500 millones de euros y se realiza para "cumplir los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, y dotar a las Fuerzas Armadas españolas de capacidades interoperables con otras Fuerzas Armadas", según recogen.

Dentro de la documentación disponible no se detallan qué suministros de material son ni a qué sistemas de armas se dirige.

Asimismo, también se ha autorizado la celebración de un segundo acuerdo marco para el sostenimiento de los aviones T.18 (Falcon 900), T.22 ( Airbus A310) y T.20 (Cessna Citation V).

"La prórroga del actual acuerdo marco finaliza en septiembre de 2026, por lo que se hace necesaria la adjudicación de uno nuevo para asegurar la continuidad del soporte de mantenimiento de las flotas", explican. Este acuerdo marco tendrá un valor estimado de 118,6 millones de euros.

Además, el Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito de 1.399 millones de euros al Ministerio de Industria y Turismo para financiar la realización de actuaciones previstas en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.

Tal y como recogen en el anuncio, en abril del pasado año se aprobó el Plan Industrial con una inversión prevista en el año 2025 de 10.471 millones de euros destinados a diferentes iniciativas en los ámbitos de la seguridad y la defensa.

Entre los programas que se recogieron e impulsaron, el Ministerio de Industria participa en 31 de ellos y cuentan con una aportación de 2.139 millones de euros para la anualidad del presente año.

La autorización de la transferencia desde el Ministerio de Hacienda responde, por tanto, a satisfacer esta anualidad comprometida.

Adicionalmente, el Plan Industrial incluye el programa especial de modernización para los satélites de observación PAZ, que se instrumenta mediante un Real Decreto por el que se regulan las bases para la concesión directa de un préstamo a la empresa Hisdesat, destinado al desarrollo de los dos nuevos satélites de la futura constelación PAZ 2.

En el marco del Real Decreto, la compañía ha solicitado la modificación del calendario de pagos, trasladando a la anualidad de 2026 un importe de 65,7 millones de euros, que inicialmente se había previsto desembolsar en el ejercicio de 2029.

"Con objeto de financiar en el presente ejercicio los compromisos del Plan, así como otros programas especiales de modernización de carácter plurianual en el ámbito de la seguridad y la defensa, es preciso incrementar la dotación en una cuantía total de 1.399.411.748 euros", según explican.