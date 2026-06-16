Francia acelera su programa de armamento nuclear y equipará ojivas a sus próximos misiles de crucero hipersónicos

Francia lidera en Europa el desarrollo de tecnología hipersónica, con proyectos como el V-MAX 2, capaz de cubrir hasta 3.000 kilómetros de alcance.

Este avance representa un salto tecnológico significativo, con capacidades de hipervelocidad y furtividad que solo pocas potencias mundiales poseen.

El ASN4G será integrado en el futuro caza Rafale F5 y se espera que entre en servicio en 2035, reforzando la disuasión nuclear francesa.

Francia ha encargado a MBDA el desarrollo del misil hipersónico nuclear ASN4G, que reemplazará al actual ASMPA en su arsenal aéreo.

En mitad de cambios importantes en el panorama europeo de la industria militar —esencialmente por el fin del programa FCAS—, Francia continúa con su calendario de desarrollos armamentísticos nucleares.

La Dirección General de Armamento (DGA) gala ha encargado a la compañía MBDA el desarrollo del misil hipersónico nuclear ASN4G.

La notificación del contrato a la empresa se produjo el pasado 2 de junio, pero no se hizo pública hasta 10 días después.

En particular, según explican en un escueto comunicado, la DGA ha establecido un acuerdo marco para la implementación y el desarrollo del misil nuclear Aire-Superficie de cuarta generación, conocido por su abreviatura ASN4G.

El rendimiento de este modelo de misil y, en particular, su hipervelocidad, "permitirá mantener la credibilidad de la disuasión aérea frente a amenazas en constante evolución", tal y como recoge la DGA.

"De conformidad con la ley de programación militar, la DGA está trabajando en la modernización del componente nuclear aerotransportado", apuntan.

El ASN4G sustituirá al misil ASMPA modernizado que se encuentra actualmente prestando servicio como munición nuclear, aunque sin alcanzar las velocidades hipersónicas de la nueva plataforma.

"Supone un avance tecnológico significativo en comparación con los sistemas anteriores, ya que se basa en conocimientos tecnológicos e industriales que pocos países en el mundo poseen".

Las previsiones del Ministerio de Defensa francés apuntan al año 2035 para la entrada en servicio del ASN4G.

Tal y como indican, será operado tanto por las Fuerzas Aéreas Estratégicas como por la Fuerza Aérea Naval Nuclear y se integrará a bordo del caza Rafale F5 de la también francesa Dassault Aviation.

Desde 2014

El programa de desarrollo del ASN4G comenzó en el 2014 bajo la dirección del ministro de Defensa de aquel entonces, Jean-Yves Le Drian.

En el momento del anuncio público, Le Drian apuntó al cambiante contexto internacional de aquel momento, coincidiendo, por ejemplo, con la invasión de Crimea por parte de Rusia.

"La disuasión nuclear es más importante que nunca", dijo. Añadió también que quienes pretenden "deslegitimar fundamentalmente la disuasión nuclear están librando la batalla equivocada", según recogió Opex360.

Otra de las declaraciones más llamativas, que podría ser igualmente válida hoy, fue el deber de "impedir que el generoso llamamiento a un mundo 'libre de armas nucleares' allane el camino hacia un mundo donde solo los dictadores la posean".

"Francia está a la vanguardia de una política firme de control de armamento y lucha contra la proliferación", aseguró. En un marco internacional en el que se pretende "evitar que se inicien nuevas carreras armamentísticas" nucleares.

Le Drian mencionó en 2014 a las propiedades "furtivas" y de "hipervelocidad" como base para el desarrollo del ASN4G. Y ya apuntó directamente al año 2035 como horizonte para el relevo generacional dentro del arsenal.

"Estos proyectos son doblemente necesarios porque la disuasión solo tiene sentido si puede superar constantemente las estrategias de prohibición que nuestros adversarios podrían querer implementar", dijo el por entonces ministro.

Y también porque "la disuasión tiene un efecto dominó en todas nuestras capacidades industriales y tecnológicas".

El devenir del ASN4G está directamente ligado al desarrollo del Rafale F5, el próximo caza de Francia en el que ya está trabajando la industria aeronáutica militar del país comandada por Dassault.

Será el primer avión de combate francés en integrar un dron de combate colaborativo y furtivo, según han explicado desde la DGA en varias ocasiones, además de contar con la tecnología más avanzada en armamento, sensórica y guerra electrónica.

El caza llevará el radar RBE2 XG de tipo AESA y confeccionado por Thales, que formará el eje central de los sistemas avanzados como el propio misil nuclear.

Estrategia hipersónica

Francia se ha erigido como el país europeo que más está invirtiendo en la tecnología hipersónica, liderando algunos de los proyectos más importantes la compañía espacial ArianeGroup.

El pasado mes de febrero, según recogió Bloomberg, ArianeGroup se encontraba en conversaciones con los Gobiernos de Francia y Alemania para el desarrollo de un nuevo misil balístico compatible con cabezas de guerra hipersónicas.

Cohete sonda que se encargó del lanzamiento del V-MAX Ariane Group

"Estamos hablando de un alcance de, al menos, 1.000 kilómetros", explicó Vincent Pery, director de programas de defensa de ArianeGroup. Y apuntó a que se podrían alcanzar hasta 3.000 kilómetros de rango si fuera necesario.

La compañía se encuentra muy avanzada en este terreno. Su primera gran prueba de fuego ocurrió hace ahora 3 años, cuando volaron con éxito su vehículo planeador V-MAX y consiguieron la ejecución de maniobras a velocidades hipersónicas durante la fase de reentrada atmosférica.

Asimismo, ya se encuentran desarrollando el V-MAX 2, la segunda iteración del vehículo planeador que permitirá poner a prueba más capacidades y un nuevo sistema de control.

"El demostrador V-MAX 2 está tecnológicamente muy cerca de ser un planeador operativo", afirman desde ArianeGroup, que integrará "experimentos ambiciosos" en el vehículo que califica como "esenciales para probar subsistemas críticos en condiciones representativas".