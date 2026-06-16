Muere un legionario en Ceuta mientras practicaba un ejercicio físico fuera del cuartel

Se realizará una autopsia para determinar las causas exactas de su fallecimiento.

El militar sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado al Hospital Universitario, donde ingresó en la UCI sin que los médicos pudieran salvarle la vida.

Un legionario de 23 años del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión ha fallecido en Ceuta mientras practicaba deporte fuera del cuartel.

Un joven de 23 años perteneciente al Tercio Duque de Alba 2º de La Legión ha fallecido este martes en Ceuta mientras practicaba una actividad física fuera del acuartelamiento. Según han confirmado a EL ESPAÑOL desde el Ejército de Tierra, el militar estaba practicando deporte cuando cayó desvanecido.

Presuntamente, el efectivo habría sufrido una parada cardiorrespiratoria, de acuerdo con fuentes sanitarias consultadas por EFE.

El soldado fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de la ciudad, donde ingresó en la UCI, si bien los facultativos no han podido hacer nada por salvar la vida del joven legionario.

Las fuentes consultadas han informado de que ahora se tendrá que practicar la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

La Comandancia General de Ceuta no ha notificado datos al respecto.

Noticia en actualización

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