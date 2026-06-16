Armmo presenta su nueva embarcación no tripulada para misiones ISR y de protección de infraestructuras críticas

Está concebida como una extensión táctica de fragatas modernas y puede operar coordinadamente con otros sistemas no tripulados para misiones avanzadas.

La embarcación puede integrar sensores ISR, soluciones de guerra electrónica y torres de armas automáticas, así como drones interceptores BANDIT-X.

El USV tipo catamarán destaca por su arquitectura modular, estabilidad, autonomía y capacidad para transportar cargas útiles de hasta 1.200 kg.

Armmo ha presentado el ARW39CAT-A, una embarcación no tripulada diseñada para vigilancia marítima, reconocimiento y protección de infraestructuras críticas.

La compañía española Armmo ha presentado en la feria internacional Eurosatory su nueva embarcación no tripulada diseñada para labores de vigilancia marítima, reconocimiento y protección de infraestructuras críticas.

Denominada ARW39CAT-A, este USV (Unmanned Surface Vehicle) de tipo catamarán ha sido concebido "como una plataforma altamente versátil" y caracterizada por su arquitectura modular, elevada estabilidad y capacidad de integración de múltiples cargas útiles.

El sistema, según explican en una nota, puede integrar sensores ISR, soluciones de vigilancia avanzada, equipos de guerra electrónica y otras capacidades adaptadas a las necesidades de las Fuerzas Armadas.

La plataforma es un "catamarán táctico" de 12 metros de eslora y 3,8 metros de manga, fabricado en material compuesto de doble casco y diseñado para "ofrecer una elevada estabilidad, gran autonomía y una amplia versatilidad operativa".

Dentro de este último planteamiento, la compañía indica que se ha "concebido como una extensión táctica de las fragatas modernas".

Alcanza una velocidad máxima de entre 45 y 50 nudos, dispone de un radio táctico de 540 millas náuticas y puede transportar una carga útil de entre 800 y 1.200 kilogramos.

Además de las descritas anteriormente, entre las funciones que puede integrar el USV se encuentra la de apoyo táctico y defensa aérea de corto alcance (SHORAD).

Dentro de esta categoría, la compañía ha presentado la plataforma integrando una torre de armas automática y sus drones interceptores BANDIT-X.

Estos interceptores se han puesto a prueba durante las últimas semanas en Eslovaquia en el marco de unos ejercicios de la OTAN.

Asimismo, la embarcación está "totalmente integrada" en el ecosistema de la compañía, pudiendo operar en arquitecturas distribuidas, coordinándose con otros sistemas no tripulados y unidades avanzadas para aumentar la conciencia situacional, la protección de la fuerza y la efectividad de las misiones.

"Los sistemas autónomos están transformando la forma de operar en todos los dominios", ha afirmado Jaime Abrisqueta, CEO de Armmo Defense Technologies.

"Con el ARW39CAT-A ampliamos nuestras capacidades al entorno marítimo y avanzamos hacia una visión integrada de sistemas aéreos, terrestres y navales capaces de operar conjuntamente en escenarios complejos", ha explicado.