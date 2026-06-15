Reino Unido y Japón cierran filas con el GCAP y anuncian la aceleración del programa del caza de sexta generación

La alianza busca aprobar la siguiente fase del GCAP antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, incluyendo acuerdos de exportación, fabricación e investigación conjunta.

Los acuerdos firmados entre ambos países suman 24.000 millones de dólares y abarcan seguridad, infraestructuras y energía, además de proyectos conjuntos en IA, espacio y ciberseguridad.

El programa GCAP, impulsado por BAE Systems, Leonardo y Aircraft Industrial Enhancement, es la única alternativa europea tras la cancelación del FCAS.

Reino Unido y Japón han acordado acelerar el desarrollo del caza de sexta generación GCAP tras una reunión entre sus líderes.

Con la sentencia del FCAS ya firmada, la única alternativa europea la representa el programa participado por Italia, Reino Unido y Japón, más conocido como GCAP.

Tras algunas tensiones por parte de Tokio debido al alto coste y los posibles retrasos, este pasado domingo, la primera ministra Sanae Takaichi mantuvo una reunión con su homólogo británico, Keir Starmer, para impulsar la alianza entre ambos países.

Ambos líderes anunciaron la alianza tecnológica diseñada para reforzar la seguridad nacional y crear empleos, además de comprometerse a acelerar el desarrollo del mencionado caza de sexta generación GCAP, según recoge Reuters.

Los acuerdos firmados entre ambos países ascienden a unos 24.000 millones de dólares en áreas como las infraestructuras, los servicios financieros y la energía eólica. Aunque uno de los pilares de la reunión fue la alianza en materia de seguridad.

"Hemos llegado a la conclusión de acelerar aún más el programa del Programa Global de Aviación de Combate", más conocido por sus siglas GCAP, según afirmó Sanae Takaichi.

"Es la piedra angular de nuestra cooperación en materia de seguridad", prosiguió.

El GCAP es el programa de desarrollo de un caza de sexta generación por parte de la británica BAE Systems, la italiana Leonardo y la japonesa Aircraft Industrial Enhancement, que cuenta con el respaldo de Mitsubishi Heavy Industries.

El acuerdo llega, además, en un momento crítico para Londres. El Gobierno liderado por el laborista Starmer está inmerso en una importante disputa interna sobre la necesidad de incrementar el presupuesto de defensa.

Tanto es así, que hace solo unos días dimitió el ministro de Defensa del país por las limitaciones al gasto en defensa que le imponía el núcleo del propio Gobierno.

Según afirmaron durante el encuentro, el objetivo de la alianza es sentar las bases para la aprobación de la siguiente fase del programa GCAP, prevista para finales de este mismo mes y poco antes de la celebración de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía).

Starmer y Takaichi también anunciaron una serie de proyectos conjuntos en áreas como la IA, el espacio, la computación cuántica y la ciberseguridad.

La alianza también incluye acuerdos de exportación para ciertas empresas, acuerdos de fabricación y proyectos de investigación en los que participarán compañías de ambos países.