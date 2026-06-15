GMV participará en el programa CAMILA, la constelación satelital de observación de la Tierra de Polonia

El sistema FOS desarrollado por GMV incluye control de satélites, dinámica de vuelo, planificación de misiones y prevención de colisiones.

El objetivo de CAMILA es ofrecer información geoespacial de alta resolución para la administración pública, emergencias y protección medioambiental.

El programa CAMILA, impulsado por el Ministerio de Desarrollo y Tecnología de Polonia y la Agencia Espacial Europea, contará con cuatro satélites y un segmento terrestre de control.

GMV participará en el programa CAMILA de Polonia, siendo responsable del diseño, desarrollo e implementación del segmento de operaciones de vuelo para controlar la constelación satelital.

La compañía española GMV ha anunciado hoy que participará en la mayor iniciativa satelital de la historia de Polonia. Será la responsable del diseño, desarrollo e implementación del segmento de operaciones de vuelo, el sistema de software que permitirá a los operadores controlar desde la superficie toda la constelación.

El programa CAMILA (Country Awareness Mission in Land Analysis) nació a raíz de un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo y Tecnología de Polonia y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Tal y como señalan en una nota, el sistema estará compuesto por dos grandes segmentos: uno espacial integrado por los cuatro satélites de la constelación y otro segmento terrestre encargado del control y la gestión de la misión.

El objetivo es proporcionar información geoespacial de alta resolución a la administración pública, los servicios de gestión de emergencias y las instituciones responsables de la planificación territorial y la protección medioambiental.

El proyecto completó con éxito el pasado mes de mayo la revisión del segmento de operaciones de vuelo, uno de los hitos clave antes del inicio de las actividades de desarrollo de software del que se encargará el equipo de GMV en Polonia.

Dentro de CAMILA, el Segmento de Operaciones de Vuelo (conocido en inglés por sus siglas FOS) es un componente fundamental de la parte terrestre del programa ya que permite gestionar todos los aspectos de los satélites de forma individual y en conjunto.

"Se trata de un hito crucial en el desarrollo del proyecto, ya que marca la transición hacia una fase en la que los principales objetivos y requisitos detallados pueden traducirse en tareas concretas para ingenieros de sistemas y desarrolladores de software", ha explicado Jarosław Wysocki, responsable del proyecto CAMILA en GMV.

En un futuro próximo, ha afirmado Wysocki, nos centraremos en diseñar el sistema y adaptar nuestro software a los requisitos de las plataformas satelitales utilizadas por el programa CAMILA".

El FOS desarrollado por GMV está compuesto por varios elementos clave como la solución de control de satélites, el sistema de dinámica de vuelo, el planificador de la misión y el sistema de prevención de colisiones.