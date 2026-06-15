400 drones 'Gereon' recorren el campo de batalla de Ucrania a 15 km/h para rescatar soldados heridos: "Rusia no los detecta"

El vehículo permite cambiar rápidamente su función, integrando más de 30 tipos de carga, desde armas hasta material de rescate y reconocimiento.

El Gereon puede operar de forma autónoma o manual, alcanza hasta 15 km/h y tiene una autonomía de 72 horas, moviéndose silenciosamente y sin emitir calor para evitar la detección enemiga.

Con 400 unidades ya entregadas a Ucrania, el robot destaca por su tamaño compacto, capacidad para llevar hasta 500 kg y remolcar dos toneladas, y modularidad para adaptarse a diversas misiones.

El dron terrestre Gereon RCS de ARX Robotics se utiliza en el frente ucraniano para evacuar heridos y transportar suministros sin ser detectado por las fuerzas rusas.

El frente de batalla en Ucrania se ha convertido en el laboratorio de tecnología militar más dinámico y exigente de lo que va del siglo XXI. En este entorno de alta intensidad, donde la supervivencia se mide en segundos, la robótica terrestre ha comenzado a desempeñar un rol fundamental que redefine las misiones de evacuación médica y logística, entre otras.

Uno de los protagonistas destacados de esta transformación silenciosa es el vehículo terrestre no tripulado (UGV) Gereon RCS, desarrollado por la empresa alemana ARX Robotics. Con un despliegue masivo de centenares de unidades en el terreno, este pequeño robot con tracción de orugas demuestra que la discreción extrema y la adaptabilidad son las armas más efectivas para salvar vidas bajo el fuego enemigo.

La arquitectura del sistema destaca por una combinación de dimensiones compactas y una sorprendente capacidad de trabajo pesado que facilita su despliegue logístico en la primera línea. Respecto a sus características físicas y técnicas, Michelle Vidal, responsable de Desarrollo de Negocio de ARX Robotics, señala que este dron es el más pequeño dentro del catálogo de la compañía, con 1,30 por 1,30 metros.

"Puede llevar unos 500 kg de carga y remolcar hasta dos toneladas. Está hecho para que se pueda transportar súper fácilmente detrás de un camión o una pick-up", ha detallado a EL ESPAÑOL Vidal, en el marco del ejercicio Pilot Porject 5 llevado a cabo por el Ejército de Tierra en Eslovaquia, bajo la órbita de la OTAN.

A pesar de estas dimensiones reducidas, que le permiten camuflarse con facilidad en la vegetación o los escombros, el dispositivo logra un rendimiento excepcional que optimiza el movimiento de suministros críticos sin exponer al personal humano.

400 unidades entregadas

La presencia de este ingenio tecnológico en el territorio ucraniano no es un experimento reciente, sino el resultado de un esfuerzo sostenido y una colaboración estrecha entre los ingenieros de la empresa y las fuerzas armadas en el frente. El volumen de suministro ha alcanzado niveles críticos para sostener las operaciones a gran escala, reflejando un proceso de producción y entrega altamente eficiente.

"En febrero, entregamos a Ucrania la unidad número 400. Llevamos cuatro años allí, tenemos una sede en Kiev y una línea telefónica directa entre los ingenieros y el frente. Con la información que nos proporcionan cada dos o tres semanas el software cambia y cada tres o cuatro meses se modifica el hardware", ha afirmado Vidal. Esta interconexión constante permite una evolución paralela a las tácticas del adversario, adaptándose de forma continua.

Dron Gereon ARX Robotics

La versatilidad es otra de las piedras angulares del diseño del sistema, el cual emplea un concepto modular que le permite transformar su propósito operativo en cuestión de instantes sin requerir herramientas complejas ni ingenieros especializados en el lugar de operaciones.

El robot puede operar tanto de forma manual como autónoma, ofreciendo un rango de control que alcanza hasta los cuatro kilómetros de distancia y una autonomía operativa que se extiende hasta las 72 horas, respaldada por un rango de movimiento de 40 kilómetros alimentado por un sistema eléctrico eficiente con un tiempo de carga rápida de apenas 2,5 horas.

Dron Gereon armado con una ametralladora ARX Robotics

Vidal ha destacado que el vehículo puede destinarse, entre muchas otras, a misiones logísticas y tareas de reconocimiento: "Para esto último tiene un designador láser que puede decir exactamente a qué distancia está el enemigo y compartir la información con el operador".

"Realmente la carga puede ser lo que haga falta. Tenemos integrado más de 30 cargas diferentes, desde armas a transporte de heridos y reconocimiento NRBQ. Puede ser de todo y además se cambia en un segundo, o sea que un mismo vehículo puede servir para distintos propósitos dependiendo de la necesidad", ha asegurado.

Dron Gereon ARX Robotics

En el teatro de operaciones actual, la velocidad no siempre es sinónimo de supervivencia, y en muchas ocasiones la lentitud combinada con la ausencia de firmas térmicas y acústicas constituye la mejor defensa contra la artillería y los drones comerciales modificados.

Con una velocidad máxima establecida en 15 kilómetros por hora, el robot se desplaza de manera deliberadamente pausada para mimetizarse con el entorno y frustrar los sistemas de vigilancia enemigos. Al profundizar en las razones detrás de este diseño de baja velocidad y alta ocultación, Vidal aclara que "las Fuerzas Armadas ucranianas lo quieren lo más lento posible porque quieren que no pueda ser detectado, que no haga ruido".

"Además no emite nada de calor, por lo que los rusos no lo pueden detectar", insiste. "Si envías una ambulancia al frente, en seis minutos los rusos te disparan, pero al Gereon no lo detectan".