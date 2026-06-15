El dron español Airbus SIRTAP completa su primer rodaje en la Base Aérea de Getafe

El Ministerio de Defensa adquirió 27 drones SIRTAP por 595 millones de euros para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra y del Aire y del Espacio.

El SIRTAP está previsto que realice su primer vuelo en el último trimestre de 2026 en el CEUS de Huelva, acumulando un año de retraso respecto al plan original.

La prueba verificó la integración del hardware y software, así como la capacidad de maniobra segura en tierra antes de los ensayos de alta velocidad y vuelos.

El dron español SIRTAP completó su primer rodaje en la Base Aérea de Getafe, controlado íntegramente desde tierra y probando sistemas clave como frenado y navegación.

El Sistema Aéreo Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones, conocido popularmente por sus iniciales SIRTAP, acaba de completar su primer rodaje dentro de la pista de la Base Aérea de Getafe, unas instalaciones aledañas a la factoría de Airbus Defence and Space.

Según ha informado la compañía en un comunicado, durante esta prueba, la aeronave se ha controlado íntegramente desde la estación de control en tierra y ha permitido la verificación de la correcta integración y el rendimiento del sistema de frenado.

Asimismo, también indican que se ha probado la dirección, los sensores de navegación y los comandos de la propia estación de control.

El objetivo "es garantizar que la aeronave pueda seguir con precisión y de forma remota las órdenes del piloto, mantener el control direccional, ejecutar giros y detenerse con seguridad bajo diversas condiciones operativas".

Las pruebas de frenado y dirección, que forman parte de la campaña de pruebas en tierra, "desempeñan un papel fundamental para corroborar la correcta interacción entre el hardware, el software y la dinámica de vuelo", continúan.

Además, "validan la capacidad de la aeronave para maniobrar en tierra de forma segura, antes de los ensayos de rodaje a alta velocidad y la posterior campaña de pruebas en vuelo".

Esta fase de las pruebas dinámicas sobre la superficie ha sido la primera oportunidad para validar toda la cadena de mando y control en un entorno operativo real, afirman.

New milestone achieved! The #Airbus U850 #SIRTAP has successfully completed its first taxi at the @EjercitoAire Getafe Air Base runway, right next to our facilities.



During this taxi test, the aircraft is fully controlled from the ground control station. The test verifies the… pic.twitter.com/l7JYfxnXBG — Airbus Defence (@AirbusDefence) June 15, 2026

Una vez complete el test de rodaje a alta velocidad, donde se pondrán a prueba más en profundidad otros sistemas críticos como el de frenado, el objetivo de Airbus Defence es trasladar la aeronave al Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS) en Huelva.

En estas instalaciones, pertenecientes al INTA, tiene previsto levantar el vuelo el SIRTAP en el último trimestre del año.

De completar ese despegue inaugural antes del fin del 2026, la aeronave acumula un año de retraso respecto al plan previsto inicialmente por Airbus y el Ministerio de Defensa, que anunciaron el primer vuelo para finales de 2025.

27 drones

En 2023, el Ministerio de Defensa liderado por Robles se convirtió en el cliente de lanzamiento del nuevo dron de Airbus Defence and Space a través de un contrato por un valor estimado de 595 millones de euros.

Dentro del lote se incluyeron un total de 9 sistemas completos, cada uno de ellos formado por 3 aeronaves y dos estaciones de control, además de 2 simuladores para el entrenamiento y el apoyo logístico inicial.

El objetivo de Defensa cuando anunció la compra era impulsar las capacidades tácticas tanto del Ejército de Tierra como del Ejército del Aire y del Espacio.