Avincis compra 30 helicópteros a Airbus y Leonardo para expandir su negocio hacia nuevos mercados y servicios

Las claves

Las claves Generado con IA Avincis ha adquirido 30 helicópteros, repartidos entre 15 Airbus H145 y 15 Leonardo (cinco AW139 y diez AW169), para expandir su flota y cubrir nuevos mercados. Las entregas de las aeronaves serán escalonadas entre 2028 y 2031, permitiendo una renovación tecnológica y operativa para misiones críticas como rescate, evacuación médica y apoyo offshore. Tres de los nuevos AW169 se destinarán a Suecia, donde Avincis operará el mayor contrato de servicios médicos de emergencia del país durante hasta diez años. La actual flota de Avincis suma 210 aeronaves, con 170 helicópteros, y destaca como pionera en la adopción del modelo AW169 de Leonardo a nivel mundial.

El sector de los servicios aéreos de emergencia asiste a un movimiento estratégico de gran envergadura. Avincis ha anunciado la adquisición de 30 aeronaves, operación con la que busca tanto satisfacer las demandas actuales de sus clientes como respaldar sus objetivos de crecimiento a largo plazo y abrir las puertas a nuevos mercados y servicios.

El pedido se divide equitativamente entre los dos fabricantes de helicópteros más importantes de Europa. Por un lado, la compañía incorporará 15 H145 fabricados por Airbus. Por el otro, sumará 15 aeronaves desarrolladas por la italiana Leonardo: cinco unidades del modelo AW139 y diez del AW169.

El calendario de entregas está planificado de forma escalonada entre 2028 y 2031, lo que asegurará una renovación constante y tecnológica de su flota. Con este despliegue, Avincis potenciará su capacidad para ofrecer una amplia variedad de misiones críticas, que abarcan desde la búsqueda y rescate (SAR) y los servicios médicos de emergencia en helicóptero (HEMS), hasta la evacuación médica y el apoyo logístico al sector energético offshore.

Un ejemplo inmediato del impacto de esta estrategia se localiza en Suecia. Tres de los nuevos AW169 incluidos en el acuerdo se destinarán al país nórdico, donde Avincis se ha adjudicado el contrato conjunto de HEMS para las regiones de Uppsala y Västra Götaland.

Este hito representa la primera licitación conjunta de este tipo entre regiones suecas y el mayor contrato de servicios médicos de emergencia del país por valor económico. El acuerdo establece que Avincis operará en la zona durante un periodo de hasta diez años, asignando un helicóptero dedicado a cada región y manteniendo una tercera aeronave como recurso de reserva para garantizar la continuidad del servicio.

John Boag, CEO del Grupo Avincis, ha explicado la relevancia de esta expansión al declarar que "este importante pedido refleja la confianza que tenemos en el potencial del mercado de los servicios aéreos de emergencia, y respaldará nuestra cartera de crecimiento de cara al futuro".

"Hemos escuchado a nuestros clientes y creemos que la combinación de aeronaves de Airbus y Leonardo satisfará sus necesidades futuras", ha destacado Boag.

Por parte de los fabricantes, la respuesta ha sido de absoluta colaboración y sintonía. Matthieu Louvot, director general de Airbus Helicopters, ha manifestado su satisfacción ante el acuerdo señalando que "es un honor que Avincis vuelva a recurrir al H145 para apoyar sus misiones vitales en toda Europa".

Esto "subraya la versatilidad del H145 como potente helicóptero polivalente, capaz de pasar sin problemas de tareas de servicios médicos de emergencia que salvan vidas a los exigentes requisitos del transporte de energía eólica marina", ha afirmado Louvot.

En la misma línea, Andrea Mirteto, vicepresidente sénior de Ventas para EMEA en Leonardo, ha agradecido a Avincis la confianza depositada en la compañía transalpina. "Este acuerdo refuerza aún más nuestra larga colaboración dedicada a respaldar los servicios médicos de emergencia críticos en toda Europa", ha señalado.

"A medida que el mercado HEMS sigue creciendo y se orienta cada vez más hacia aeronaves más grandes y con mayor capacidad, los modelos AW169 y AW139 están demostrando ser las plataformas preferidas por los operadores que buscan un mejor rendimiento en las misiones, más espacio en la cabina y una mayor flexibilidad operativa", ha destacado.

210 aeronaves

La flota actual de Avincis está compuesta por unas 210 aeronaves, repartidas en 170 helicópteros y 40 aviones. Dentro de este inventario, la firma opera unas 60 unidades de Airbus, combinando modelos Super Puma para extinción de incendios y salvamento; H145 y H135 para misiones médicas y energía offshore; y los más ligeros AS350/355 para tareas de vigilancia.

Asimismo, cuenta con casi 70 unidades de Leonardo, entre los que destacan los AW139, complementados por los AW109 y los AW169 de última generación. Como pionera en la adopción del AW169, la compañía alcanzó a finales de 2025 un hito histórico al convertirse en el primer operador mundial en superar las 5.000 horas de vuelo con este modelo, operado precisamente desde su base en Suecia.