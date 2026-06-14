AM General lleva a Eurosatory 2026 su vehículo terrestre no tripulado y el JLTV A2 con capacidades contra drones

La empresa busca demostrar la adaptabilidad de sus vehículos terrestres a las nuevas amenazas y necesidades operativas en escenarios de combate modernos.

Ambas plataformas se exhibirán equipadas con estaciones de armas remotas Hornet, que ofrecen capacidades avanzadas de detección y neutralización de drones.

El UGV, desarrollado junto a Textron Systems y Carnegie Robotics, está diseñado para misiones de apoyo logístico, evacuación, reconocimiento y vigilancia armada.

AM General presentará en Eurosatory 2026 su Vehículo Terrestre No Tripulado (UGV) y el JLTV A2, ambos con sistemas de defensa contra drones.

La compañía estadounidense AM General aprovechará su presencia en la feria de defensa Eurosatory 2026, que se celebra del 15 al 19 de junio en París, para exhibir dos de sus plataformas más avanzadas equipadas con sistemas de lucha contra aeronaves no tripuladas (drones): su Vehículo Terrestre No Tripulado (UGV, por sus siglas en inglés) y el vehículo táctico ligero JLTV A2.

La empresa mostrará ambos sistemas con el objetivo de destacar sus capacidades para apoyar operaciones defensivas frente a amenazas aéreas no tripuladas, una de las prioridades emergentes en los conflictos contemporáneos.

“Eurosatory ofrece a los líderes de la industria y de las Fuerzas Armadas la oportunidad de debatir sobre la evolución del campo de batalla y las formas de lograr el éxito en la misión mediante el uso de tecnologías de vanguardia como el UGV de AM General”, afirmó John Chadbourne, presidente y consejero delegado de la compañía.

Según explicó el directivo, la plataforma autónoma ha demostrado que la tecnología de movilidad no tripulada puede emplearse en múltiples cometidos.

“Con esta plataforma hemos podido demostrar que la tecnología móvil autónoma puede aprovecharse para múltiples usos, incluidos el apoyo logístico, la evacuación de heridos, las misiones de letalidad y también las operaciones defensivas, algo que estamos demostrando en la feria con una estación de armas remota Hornet C-UAS”, señaló.

Un UGV para logística

El vehículo terrestre no tripulado presentado por AM General ha sido desarrollado junto a Textron Systems Corporation y Carnegie Robotics.

La plataforma combina un chasis táctico de la compañía con tecnologías avanzadas de autonomía, sistemas drive-by-wire y cargas útiles escalables en función de la misión.

El UGV incorpora un motor mejorado de 250 caballos de potencia y puede transportar cargas de hasta 6.000 libras. Según la empresa, está diseñado para desempeñar misiones de apoyo logístico, reconocimiento, evacuación de bajas y vigilancia armada.

Durante Eurosatory, el sistema se exhibirá equipado con la estación de armas remota Hornet, dotada de capacidades contra drones.

Para AM General, esta configuración pone de relieve la modularidad de la plataforma y su capacidad para integrar sistemas ya desplegados y operativamente relevantes.

La compañía sostiene que esta combinación permite ampliar el alcance operativo de las unidades, incrementar la protección de los soldados y ofrecer a los mandos opciones más flexibles para operar en escenarios de combate modernos.

El JLTV A2

Junto al UGV, AM General mostrará la variante para cuatro ocupantes del JLTV A2, evolución del conocido vehículo táctico ligero utilizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

En esta ocasión, la plataforma estará equipada con el sistema Hornet Lite, una estación de armas remota de peso reducido diseñada para mejorar las capacidades de detección, reconocimiento e identificación a larga distancia durante misiones de reconocimiento.

Con esta doble presentación, AM General busca mostrar en Eurosatory 2026 cómo las plataformas tácticas terrestres, tanto tripuladas como no tripuladas, pueden adaptarse a las nuevas necesidades operativas derivadas de la proliferación de drones en el campo de batalla y de la creciente demanda de sistemas autónomos para apoyar las operaciones militares.