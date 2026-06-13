EEUU y Boeing sopesan reactivar la producción del C-17 ante el veloz desgaste de la flota por la mayor presión operativa

La inversión inicial para reanudar la fabricación del C-17 podría superar los 8.000 millones de dólares, debido a la pérdida de proveedores y mano de obra especializada.

La falta de aviones de reemplazo y la presión operativa sitúan a EEUU en desventaja frente a China y Rusia, que mantienen y modernizan sus propias cadenas de producción.

El Congreso de EEUU ha pedido un informe a la Fuerza Aérea para analizar los costes y viabilidad de reabrir la línea de montaje, cerrada desde 2015.

EEUU y Boeing estudian reactivar la producción del C-17 Globemaster III ante el desgaste acelerado de la actual flota por el aumento de misiones intensivas.

La capacidad de proyectar poder militar en cualquier rincón del planeta ha sido, durante décadas, la base sobre la que se asienta la estrategia internacional de Estados Unidos. En el centro de su maquinaria logística se encuentra, entre otros, el C-17 Globemaster III, un avión de transporte pesado que ha demostrado ser un pilar fundamental para las operaciones globales.

Sin embargo, en los últimos años estas aeronaves han sido sometidas a un ritmo de trabajo extenuante, provocando un desgaste operativo mucho más acelerado de lo previsto. Ante esta realidad, tanto el Congreso de EEUU como diversos operadores internacionales han comenzado a explorar de manera formal -junto a la compañía Boeing- una posibilidad que hasta hace poco parecía descartada: reactivar la línea de producción del C-17.

El detonante de este giro estratégico radica en la acumulación de misiones de alta intensidad que han consumido las horas de vuelo de la flota de forma alarmante. Desde el masivo esfuerzo bélico y de evacuación en Afganistán hasta el flujo constante de suministros armamentísticos hacia Ucrania, pasando por las rotaciones de fuerzas en el teatro del Pacífico, el C-17 ha tenido que asumir cargas de trabajo extremas.

Esta presión operativa ha comenzado a sembrar serias dudas entre los planificadores del Pentágono sobre la viabilidad real del plan actual, el cual contempla mantener estas aeronaves en servicio activo hasta el año 2075.

La preocupación es tan palpable que el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes ha encomendado al secretario de la Fuerza Aérea presentar un informe exhaustivo, fijando como fecha límite el inicio de marzo de 2027, para evaluar los pros y los contras de reabrir las cadenas de montaje del avión.

A pesar de que los directivos de Boeing, según señala el medio especializado TWZ, han calificado los contactos iniciales con clientes nacionales y extranjeros como alentadores y optimistas, la realidad industrial plantea un desafío monumental. La planta original de ensamblaje en Long Beach (California) clausuró de forma definitiva sus operaciones en 2015, dos años después de que la US Air Force recibiera su última unidad.

En el transcurso de esta década, las instalaciones fueron reconvertidas para otros propósitos comerciales, la base de proveedores especializados se desmanteló y la mano de obra altamente cualificada que dominaba las complejas técnicas de fabricación se dispersó por completo.

Recrear este ecosistema industrial desde cero podría resultar tan complejo y costoso como diseñar un avión completamente nuevo. Evaluaciones previas, realizadas años atrás, sugerían que la inversión inicial necesaria para reactivar la producción rondaría los 8.000 millones de dólares (6.900 millones de euros) antes de que el -nuevo- primer avión pudiera salir de la fábrica. Previsiblemente, en la actualidad este montante sería muy superior.

Esta encrucijada económica y logística sitúa a Washington en una posición de extrema vulnerabilidad estratégica. Actualmente, la US Air Force cuenta con unos 222 Globemaster III en servicio operativo, un número que se complementa con flotas más reducidas en manos de aliados clave como el Reino Unido, Australia, Canadá, India, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, además de las tres unidades que operan bajo la iniciativa multinacional europea Strategic Airlift Capability.

Avión C-17 Globemaster III de EEUU en vuelo USAF

No obstante, este inventario global se enfrenta a una reducción permanente ante cualquier accidente o baja por desgaste del material, ya que no existen reemplazos disponibles en el mercado occidental.

El imponente C-5 Galaxy, aunque posee una mayor capacidad de carga, es una plataforma mucho más antigua que continúa reduciendo sus números debido a retiradas programadas.

Por otro lado, las alternativas comerciales modificadas, como los Boeing 747 o 777, carecen de la robustez necesaria para aterrizar en las pistas cortas, semipreparadas y hostiles que caracterizan a los entornos de combate avanzados.

Mientras tanto, opciones aliadas como el Airbus A400M ofrecen una capacidad de carga significativamente inferior a la del coloso estadounidense. El vacío productivo en Occidente contrasta de manera drástica con la situación industrial de sus principales competidores geopolíticos, lo que genera una preocupante asimetría a largo plazo.

China y Rusia

En un escenario de competencia prolongada entre grandes potencias, la capacidad de fabricación es un activo tan valioso como el tamaño de la flota existente, dado que permite absorber pérdidas en combate y expandir las fuerzas de manera dinámica.

China ha abordado esta necesidad priorizando el desarrollo y la producción en masa de su propio avión de transporte pesado, el Y-20, que se ha consolidado como el aparato de su clase más grande en fabricación activa a nivel mundial. Este vector ha transformado la capacidad de proyección militar de Pekín, recibiendo constantes modernizaciones técnicas.

Soldados de EEUU abordando a un avión C-17 Globemaster III USAF

De igual modo, Rusia ha mantenido operativa la cadena de producción del modernizado Ilyushin Il-76MD-90A, lo que le permite reponer bajas operativas y preservar una valiosa base de conocimientos de ingeniería y redes de suministro locales.

La urgencia por resolver este dilema estratégico se agudiza al observar el giro doctrinal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacia el Pacífico Occidental. Toda la estrategia operativa de Washington se fundamenta en la premisa de concentrar fuerzas terrestres, vehículos blindados, sistemas de misiles y personal médico con extrema rapidez en cualquier teatro geográfico.

A diferencia de potencias continentales como Rusia o China, que disponen de líneas internas de comunicación, extensas redes ferroviarias y carreteras seguras dentro de su propio territorio, Estados Unidos depende estructuralmente de cruzar inmensos océanos para proyectar su poder. En este contexto, cualquier degradación en la flota de transporte aéreo estratégico se traduce de forma directa en una pérdida de velocidad para auxiliar a los aliados o responder ante una agresión militar inminente.

El informe que la Fuerza Aérea deberá entregar al Congreso desmenuzará la viabilidad de la cadena de suministro, la disponibilidad de herramientas y los costes de contratos plurianuales con Boeing. Asimismo, se medirá el interés real de los socios internacionales en cofinanciar la resurrección del C-17.

No obstante, con el programa de desarrollo para el futuro reemplazo de transporte aéreo de nueva generación bloqueado por retrasos técnicos y proyecciones que apuntan más allá de la década de 2040, el Pentágono se encuentra ante una decisión crítica: asumir los costes de reabrir una línea de producción del pasado o aceptar una pérdida gradual de su capacidad para desplegarse globalmente.