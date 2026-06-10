Así es Corsair, el dron marino que rescató a los dos pilotos del helicóptero Apache de EEUU derribado por Irán en Omán

Este éxito refuerza el papel de los sistemas autónomos en misiones navales y plantea su uso futuro en rescates en zonas de alto riesgo.

El Corsair, operado por la Fuerza de Tarea 59 de la Quinta Flota, tiene autonomía elevada, alcance de 1.000 millas náuticas y puede integrarse en enjambres.

Es la primera vez que una embarcación no tripulada se utiliza exitosamente en una misión de búsqueda y rescate de personal.

Un dron marino Corsair de Saronic rescató a los dos pilotos de un helicóptero Apache de EEUU derribado en el golfo de Omán por Irán.

Un Corsair de Saronic, una embarcación de superficie no tripulada (USV), fue el encargado de rescatar a la tripulación de un helicóptero AH-64 Apache del Ejército estadounidense que fue derribado en el golfo de Omán.

Se trata de uno de los drones de la Marina estadounidense operado por la Fuerza de Tarea 59 de la Quinta Flota, y que la unidad "comenzó a desplegar estos sistemas en el teatro de operaciones a finales de marzo”.

Así lo explicó el capitán de navío Tim Hawkins, portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que aseguró que es el primer caso conocido en el que una embarcación no tripulada es utilizada para recuperar personal en una misión de búsqueda y rescate, un hecho que podría tener importantes implicaciones para este tipo de operaciones en el futuro.

El Corsair, definido por su fabricante como una embarcación de superficie autónoma (ASV), es un dron naval de unos 7,3 metros de eslora (24 pies) con un diseño similar al de una lancha rápida. La plataforma fue presentada por primera vez en 2024.

Según Saronic, el sistema ofrece un alcance máximo de 1.000 millas náuticas, una velocidad de hasta 35 nudos y la capacidad de transportar una carga útil de hasta 1.000 libras (unos 454 kilogramos).

Los ASV están equipados con sensores que proporcionan capacidades de detección pasiva de 360 grados para operaciones diurnas y nocturnas, lo que probablemente ayudó a localizar a los dos soldados frente a la costa de Omán tras el accidente de su helicóptero.

El capitán de navío Tim Hawkins explicó que el Corsair logró localizar a los dos aviadores en el agua y trasladarlos a un punto seguro, donde posteriormente fueron izados a bordo de un helicóptero para completar la evacuación.

Diseñado para operar en enjambre

Saronic asegura que el Corsair posee un elevado grado de autonomía. La compañía afirma que la plataforma ha acumulado ya más de 100.000 millas náuticas de navegación en diferentes misiones, incluidas operaciones de varios días de duración.

El sistema está concebido para actuar de forma independiente o integrado en enjambres de embarcaciones conectadas en red, aunque los operadores humanos permanecen supervisando las operaciones mediante enlaces de datos.

Según la empresa, el Corsair puede recibir una misión y ejecutarla con una intervención humana mínima, siendo capaz de identificar, seguir e interceptar objetivos incluso en entornos disputados o con comunicaciones degradadas.

Las capacidades de vigilancia automática y seguimiento de objetivos que incorpora el Corsair encajan con las necesidades operativas de la Marina estadounidense en Oriente Próximo, especialmente en el contexto de las operaciones de control marítimo en torno a Irán.

El éxito de esta operación refuerza el papel creciente de los sistemas autónomos en las misiones navales y abre la puerta a que este tipo de embarcaciones asuman en el futuro tareas de rescate en entornos de alto riesgo, reduciendo la exposición de las fuerzas tripuladas.