Taiwán ensaya la protección de sus costas preparándose ante una potencial invasión de China

El entrenamiento buscó condiciones de combate realistas, con despliegues y preparativos realizados en un tiempo más ajustado que en ejercicios previos.

Las maniobras incluyeron el uso de cohetes Thunderbolt 2000, obuses Paladín y otros sistemas, siendo la primera vez en siete años que el Thunderbolt 2000 disparó en una zona operativa.

El ejercicio se llevó a cabo en ocho posiciones a lo largo de 20 kilómetros de costa, en una zona considerada clave ante un posible desembarco militar chino.

Las Fuerzas Armadas de Taiwán realizaron maniobras costeras simulando la destrucción de una fuerza invasora china, utilizando artillería y cohetes para detener un asalto anfibio.

Las Fuerzas Armadas taiwanesas han ejecutado durante este martes unas maniobras de destrucción de una fuerza china invasora en un ejercicio costero.

Durante el ejercicio, los militares han disparado cohetes y artillería con el objetivo de detener un asalto anfibio simulado. El objetivo de los mandos ha sido entrenar una respuesta rápida en un escenario de combate realista, según recoge Reuters.

La relación diplomática entre Taipéi y Pekín lleva años deteriorándose ante las reclamaciones de soberanía de China sobre la isla y las frecuentes escaladas de tensiones.

Las playas y marismas de la costa oeste de Taiwán, que están separadas por poco más de 130 kilómetros de la China continental, se consideran el lugar más probable para un desembarco militar chino en caso de invasión.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ejercicio se llevó a cabo simultáneamente desde ocho posiciones a lo largo de un tramo de 20 kilómetros de costa alrededor de Taichung, en el centro de Taiwán.

El Gobierno de Taiwán se encuentra inmerso en un programa de modernización de sus Fuerzas Armadas, incorporando nuevos sistemas de la mano de Estados Unidos, pero también complementándolo con maniobras.

El comandante de artillería Ong Yih-ming declaró que los ejercicios ya no se basaban en maniobras preestablecidas.

"La diferencia de este entrenamiento con respecto al pasado radica en que ya no realizamos disparos de artillería pesada en una formación fija y rutinaria como antes", afirmó.

La aproximación actual busca un escenario con "condiciones de combate realistas". Para el comandante Ong se trata de un entrenamiento con un "nivel considerable de dificultad para nuestras tropas".

Durante el ejercicio se emplearon los sistemas de cohetes Thunderbolt 2000 de fabricación taiwanesa, obuses Paladín adquiridos a Estados Unidos, misiles antitanque, artillería y morteros que establecieron "una zona de fuego" para detener el potencial asalto anfibio.

El ejército afirmó que esta ha sido la primera vez en siete años que el Thunderbolt 2000 ha realizado disparos reales en una zona operativa.

"La diferencia de esta vez con respecto al pasado radica en que, anteriormente, solíamos ocupar la posición con una semana de antelación y completar los preparativos de disparo", afirmó en esta ocasión el comandante Liao Neng-cheng.

Sin embargo, en esta ocasión, el despliegue militar llegó a la posición "solo un día antes y realizamos los preparativos necesarios", afirma. Una maniobra que da un tiempo de preparación relativamente ajustado.

Durante los últimos meses, la guardia costera china ha efectuado varias misiones en las cercanías a Taiwán, según explican desde Taipéi. En concreto, en la zona oriental y las islas Pratas, controladas por Taiwán, en el extremo norte del mar de China Meridional.

"El único que está intentando cambiar el statu quo es el Partido Comunista Chino", declaró Chiu Chui-cheng, principal responsable de la política taiwanesa hacia China, en una entrevista a CNews.

"Utilizaremos la fuerza y la capacidad disuasoria suficiente para impedir que los comunistas chinos cambien el statu quo por la fuerza", recalcó.