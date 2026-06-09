La industria española asombra a la OTAN con una exhibición tecnológica en el campo de maniobras de Eslovaquia

El evento incluyó vehículos terrestres autónomos equipados con armamento y módulos de reconocimiento, así como la participación de la compañía alemana ARX Robotics en tareas de guiado y logística.

Empresas españolas presentaron innovaciones en comunicaciones 5G, plataformas de mando con realidad extendida, inteligencia artificial y enjambres de drones autónomos para misiones de reconocimiento y ataque.

Las maniobras destacaron soluciones contra drones, con sistemas de detección electromagnética, radares 3D y armas cinéticas, incluyendo cañones automatizados y drones interceptores.

La industria de defensa española realizó una demostración tecnológica sin precedentes para la OTAN en Eslovaquia, integrando múltiples capacidades en un ejercicio multinacional.

La industria de defensa española ha protagonizado un hito sin precedentes en el ámbito de la OTAN al llevar a cabo una ambiciosa demostración de sus capacidades tecnológicas en Eslovaquia, país en el que España lidera un Grupo de Combate Multinacional de la Alianza Atlántica, como parte de la estrategia de presencia avanzada en el flanco este.

Bajo la dirección del Ejército de Tierra, el denominado Pilot Project 5, ha servido no sólo para certificar la madurez tecnológica de las empresas participantes sino que ha marcado la pauta de cómo se proyectará la seguridad en las fronteras aliadas durante los próximos años.

"Este ejercicio es el primer Pilot Project de la OTAN que se desarrolla fuera de las fronteras de la nación que lo lidera y, a diferencia de los anteriores, no se centra en una única capacidad sino en varias", ha explicado el comandante Javier Peralta. "No se trata de una demostración de sistemas aislados sino un ejercicio de integración de capacidades y de impulso a la experimentación operativa".

Uno de los principales desafíos abordados durante las maniobras fue la defensa contra sistemas aéreos no tripulados mediante una arquitectura de protección en capas. Frente a la proliferación de drones de ataque rápido y vectores de largo alcance -como los drones Shahed empleados por Rusia e Irán- las soluciones tecnológicas exhibidas combinaron de forma precisa capacidades de detección de espectro electromagnético y radares tridimensionales digitales de cobertura total.

Mientras que la neutralización de las amenazas enemigas se ejecutó mediante una combinación de tácticas de interferencia suave y medidas cinéticas. Estas últimas incluyeron desde plataformas móviles armadas con cañones automatizados y radares integrados de alta precisión hasta drones interceptores tierra-aire capaces de operar con navegación visual autónoma y enlaces de datos altamente resilientes en entornos degradados, donde la señal de posicionamiento ha sido anulada por el adversario.

"Para la industria nacional tiene un beneficio doble", ha afirmado Peralta. "En primer lugar, se lleva la retroalimentación del usuario final, es decir, del militar que está operando el sistema, que lo orienta evidentemente a mejorar sus productos. Y en segundo lugar, el hecho de estar en un escenario como este, en Eslovaquia, en un entorno multinacional es un escaparate para el sector".

De esta manera, en el sector de la conectividad táctica, las empresas ATIKA y Telefónica aportaron nodos de comunicaciones 5G desplegables diseñados para dotar de arquitectura de red a los puestos de mando, con coberturas adaptables de hasta 500 metros para un centenar de usuarios y capacidad de enlace satelital mediante antenas Starlink.

Por su parte, la empresa XRF exhibió la aplicación informática APOLO, una plataforma encargada de centralizar aplicaciones militares de mando, control y fuegos, complementada con visores de realidad extendida en tres dimensiones que permitían a las autoridades visualizar los datos de sensores y realizar videoconferencias con unidades subordinadas.

Amper intervino con su aplicación especializada en capacidades contra drones (C-UAS), un sistema de software enfocado en la recopilación, integración y distribución de trazas de sensores de campo de batalla, orientada a generar informes de actividad de aeronaves no tripuladas hostiles y conectar consolas de mando de diferentes soluciones de interceptación.

En la vertiente de la detección electromagnética, TRC participó con el dispositivo GAMO 8, una plataforma ligera de guerra electrónica de diseño modular y escalable que utiliza herramientas de inteligencia artificial para agilizar la detección y clasificación de señales en el espectro.

En el ámbito de los sensores de vigilancia, ART mostró un radar digital tridimensional de matriz de barrido con cobertura completa de 360 grados, optimizado para el seguimiento temprano de helicópteros y drones a distancias superiores a los 15 kilómetros.

Armas cinéticas

La protección frente a aeronaves no tripuladas de mayor alcance sumó desarrollos de sensores y armas cinéticas. Fue el caso de EM&E e Indra, que expusieron una solución defensiva integrada sobre un vehículo blindado VAMTAC, compuesta por un cañón automatizado de 30 mm con un alcance eficaz de 2.000 metros desarrollado por la primera y el radar de detección NEMUS, con capacidad de seguimiento de hasta 15 kilómetros frente a objetivos de tamaño Shahed, diseñado por la segunda.

Además, la firma Destinus expuso al Hornet Block 1, un interceptor aire-tierra de alta velocidad con 30 kilómetros de alcance y carga útil de 1,5 kilogramos que emplea navegación visual autónoma en zonas con denegación de señal GPS.

Sistemas Hornet de Destinus Gastón Trelles

Adicionalmente, Destinus mostró una maqueta del proyectil RUTA, un modelo de misil de crucero de bajo coste con 300 kilómetros de alcance pensado para misiones de ataque en profundidad.

En lo relativo a la denegación de drones en el entorno inmediato de la infantería, Adevex aportó el sistema DRACO, un equipo de detección pasiva por radiofrecuencia diseñado para operar sin emitir señales propias y dotado de capacidades de inhibición adaptables desde los 20 MHz hasta los 8 GHz.

Para la interceptación física en este segmento, las firmas Thalanor y Helixnorth presentaron un dispositivo compuesto por un contenedor de lanzamiento rápido automatizado que aloja drones interceptores de tipo FPV guiados por algoritmos avanzados de interceptación aérea.

En este mismo campo de protección individual, Asedios mostró un sensor portátil de alerta de radiofrecuencias configurado para advertir al combatiente sobre la aproximación de amenazas aéreas de corto alcance. Este dispositivo de alerta se complementó en el ejercicio con el empleo de los rifles inhibidores ligeros de la empresa ATL.

Interceptor Bandit-X y bombardero Gull de Armmo Gastón Trelles

De manera independiente a sus equipos de protección, Asedios también expuso el sistema SAKUL 630, una aeronave no tripulada de lanzamiento por catapulta diseñada para actuar como munición merodeadora de largo alcance contra posiciones fijas.

La compañía Armmo presentó sus sistemas interceptores Bandit-X, basados en drones de bajo coste. Además, e independientemente del concepto C-UAS, enseñó su bombardero operado a distancia GULL, capaz de atacar objetivos mediante el lanzamiento de granadas.

La capacidad de ataque de precisión en vanguardia incluyó también la participación de Arquimea con su munición merodeadora Q-SLAM-40, un vector con un radio de acción de 20 kilómetros diseñado para misiones de neutralización selectiva de objetivos previamente localizados.

Asimismo, Zelenza demostró las capacidades operativas de sus sistemas de enjambres de drones autónomos, configurados para efectuar de forma masiva y coordinada tareas de reconocimiento visual de objetivos en el terreno y su posterior destrucción mediante terminales FPV.

Drones terrestres de la empresa alemana ARX Gastón Trelles

En el apartado de la observación aérea directa, Aurea aportó un microdron de inteligencia, vigilancia y reconocimiento integrado en catálogo técnico para el envío de datos en tiempo real al puesto de mando.

Plus Ultra ACOCX exhibió su gama de drones FPV de diseño modular con tamaños de entre cinco y diez pulgadas, configurables tanto para funciones de adiestramiento básico como para misiones operativas con carga explosiva e inteligencia artificial de guiado.

Drones terrestres

El apartado de los vehículos terrestres autónomos contó con múltiples soluciones orientadas a la primera línea. Para trabajos de apertura de vías, Alisys operó su plataforma Adriano, un vehículo terrestre de menos de 100 kilogramos equipado con una carga de línea explosiva ligera para la desactivación de obstáculos y campos de minas, con capacidad alternativa de montar armamento contracarro.

La potencia de fuego terrestre automatizada fue representada por el UGV Aunav de EM&E, que incorporó una ametralladora estabilizada de calibre 7,62 mm con un alcance operativo de 1.200 metros para proporcionar fuego de cobertura.

Dron terrestre Aunav de Escribano equipado con una ametralladora de 7,62 mm Gastón Trelles

En labores de reconocimiento y guiado de armas pesadas, la alemana ARX Robotics, la única empresa no española presente en la jornada, introdujo el módulo Podview, un vehículo terrestre de menos de 400 kilogramos provisto de un designador láser codificado compatible con los estándares de la OTAN para dirigir municiones guiadas de precisión.

Además, la compañía germana también exhibió el vehículo Gereon, una plataforma terrestre pesada con capacidad para 500 kilogramos de carga útil optimizada para tareas logísticas de reabastecimiento en vanguardia y evacuación médica de heridos.