ICEYE capta más de 1.000 millones de euros y supera los 10.000 millones de valoración

En 2025, la compañía superó los 250 millones de euros en ingresos y los 100 millones de euros de EBITDA, reforzando su posición global en inteligencia espacial.

ICEYE suministra sistemas satelitales soberanos a siete gobiernos europeos y planea duplicar su producción anual de satélites a 100 para 2028.

La operación estuvo liderada por General Atlantic e incluyó la entrada de nuevos inversores como Nokia, Qatar Investment Authority y TCV.

ICEYE ha cerrado una ronda de financiación Serie F de más de 1.000 millones de euros, alcanzando una valoración superior a 10.000 millones.

La compañía finlandesa ICEYE, especializada en inteligencia basada en el espacio, ha cerrado una ronda de financiación Serie F que supera los 1.000 millones de euros, consolidando su posición como uno de los principales actores globales en inteligencia soberana.

La operación incluye 450 millones de euros en financiación primaria liderada por General Atlantic y una colocación secundaria adicional. La transacción valora la empresa en más de 10.000 millones de euros y ha contado con la participación de inversores como Solidium, Tesi, Varma, Ilmarinen, Lifeline Ventures, Nokia, Qatar Investment Authority (QIA) y TCV.

Según la compañía, el respaldo de este grupo refleja la creciente relevancia estratégica del acceso soberano y comercial a inteligencia obtenida desde el espacio.

ICEYE ha suministrado hasta la fecha sistemas satelitales soberanos a siete gobiernos europeos, lo que refuerza su posición como proveedor de referencia en este ámbito. Los fondos captados permitirán ampliar su presencia global y reforzar sus capacidades tecnológicas para responder a una demanda en expansión por parte de gobiernos y clientes institucionales.

El consejero delegado y cofundador, Rafal Modrzewski, afirmó que la operación responde a una “convicción compartida” sobre el inicio de una nueva etapa en la inteligencia espacial soberana, y subrayó que la financiación permitirá acelerar el despliegue de nuevas capacidades.

Desde General Atlantic, Sascha Günther destacó que ICEYE ha transformado la observación de la Tierra mediante el desarrollo de constelaciones satelitales ágiles y eficientes, y apuntó a una creciente demanda estructural de este tipo de inteligencia a nivel global.

Como parte de la operación, Nokia se incorpora como inversor estratégico. Su presidente y consejero delegado, Justin Hotard, señaló que la combinación de conectividad y capacidades de observación en tiempo real será clave para reforzar la defensa, la resiliencia y la soberanía tecnológica, especialmente en Europa.

La ronda llega tras un periodo de crecimiento para la compañía.

En 2025, ICEYE superó los 250 millones de euros en ingresos y los 100 millones de euros de EBITDA, además de alcanzar una cartera contratada superior a los 1.500 millones de euros. La empresa prevé duplicar su capacidad de producción, pasando de 50 satélites anuales en la actualidad a 100 a partir de 2028.

Recientemente, ICEYE entregó a las Fuerzas Armadas de Polonia un sistema espacial soberano operativo en un plazo de 12 meses desde la firma del contrato, uno de los despliegues más rápidos registrados. Este modelo se está extendiendo a Europa, Oriente Medio y Asia.

La operación está sujeta a las condiciones habituales de cierre y a las aprobaciones regulatorias correspondientes.