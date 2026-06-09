El derribo de un dron en Letonia confirma que la amenaza de la guerra de Ucrania se cierne sobre Europa

La región del Báltico se ha convertido en un nuevo foco de tensión, con incursiones accidentales de drones y el temor a una escalada involuntaria entre Rusia, Ucrania y países de la OTAN.

La UE prioriza la protección frente a drones mediante iniciativas como el 'muro de drones', una red de radares y misiles para fortalecer la defensa aérea en sus fronteras orientales.

La proliferación de drones y la guerra híbrida están aumentando la preocupación por la seguridad en el flanco oriental de Europa y dentro de la Alianza Atlántica.

Cazas franceses de la OTAN derribaron un dron en el espacio aéreo de Letonia, reflejando la expansión de la guerra de Ucrania hacia territorio europeo.

El derribo de un dron en el espacio aéreo de Letonia por cazas Rafale franceses desplegados en la misión de policía aérea de la OTAN en el Báltico ha vuelto a poner sobre la mesa una preocupación que crece en las capitales europeas: la guerra de Ucrania ya no se limita a las líneas del frente y proyecta sus efectos sobre el territorio de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica.

Aunque no se conoce la procedencia del dron, el episodio refleja cómo la guerra híbrida y el uso masivo de drones están alterando la seguridad en el flanco oriental europeo. También confirma una tendencia que inquieta cada vez más a los responsables de defensa: la frontera entre el frente ucraniano y el territorio aliado es cada vez más difusa.

Así lo aseguró la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, quien subrayó que el derribo demuestra que "claramente, la amenaza también se cierne sobre territorio europeo".

Los incidentes con drones no constituyen ataques directos contra la OTAN, pero sí evidencian que la guerra está proyectando riesgos crecientes sobre el espacio europeo.

Lo que ha llevado a Kallas a insistir en que “tenemos que tomárnoslo en serio a la hora de reforzar realmente nuestra propia defensa, además, teniendo en cuenta la forma en que se libran las guerras hoy en día".

Sus declaraciones reflejan una creciente preocupación en Bruselas por la proliferación de drones y por la capacidad de estos sistemas para atravesar fronteras, generar incertidumbre y poner a prueba los mecanismos de respuesta de los países aliados.

La protección frente a drones se ha convertido en una prioridad estratégica para Bruselas y para los países del flanco oriental.

La cuestión ya no es únicamente apoyar a Ucrania, sino evitar que una guerra que comenzó en febrero de 2022 continúe expandiendo sus efectos hacia las fronteras de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica.

El 'muro de drones' europeo

Para Kallas, la respuesta pasa por acelerar proyectos ya en marcha dentro de la UE. La ex primera ministra estonia consideró que este tipo de incidentes demuestran que Europa debe "avanzar rápidamente con todo el trabajo que está realizando en torno al 'muro de drones' y poner en marcha estas capacidades de verdad".

La iniciativa, basada en una red de radares y misiles antiaéreos, busca crear un sistema integrado de vigilancia, detección e interceptación en las fronteras orientales de la Unión, una zona especialmente sensible desde la invasión rusa de Ucrania.

El objetivo es dotar a los Estados miembros de herramientas comunes para hacer frente a una amenaza que ya no se percibe como puntual, sino estructural.

La experiencia ucraniana se ha convertido en la principal referencia para los planificadores militares europeos. El conflicto ha demostrado que los drones, tanto de reconocimiento como de ataque, son capaces de modificar el equilibrio táctico en el campo de batalla y de ejercer presión mucho más allá de las zonas de combate.

"Tenemos mucho que aprender de Ucrania en este sentido, ya que lo han implantado de forma muy, muy eficaz", señaló Kallas, quien recordó que Kiev ha logrado una tasa de interceptación del 97 % frente a este tipo de amenazas.

"Necesitamos no reinventar la rueda, sino aprender de ellos", añadió en referencia a la cooperación que Bruselas pretende impulsar con las autoridades ucranianas para incorporar rápidamente las enseñanzas extraídas de más de cuatro años de guerra.

Una amenaza frecuente

Las incursiones y avistamientos de drones vinculados al conflicto ucraniano se han multiplicado durante los últimos años. Polonia, Rumanía, Dinamarca y Estonia figuran entre los países más afectados por incursiones de drones rusos, aunque también se han registrado incidentes o alertas en Alemania, Francia, Bélgica y otros Estados europeos.

De hecho, en septiembre de 2025, la incursión de Polonia provocó la activación del artículo 4 de la OTAN, que establece que cualquier país miembro puede convocar a consultas a los aliados cuando considere que su integridad territorial, independencia política o seguridad están amenazadas.

La sucesión de episodios ha obligado a reforzar la vigilancia aérea, desplegar cazas de alerta rápida, incrementar las capacidades antidrón e incluso cerrar temporalmente aeropuertos o restringir operaciones aéreas en determinadas zonas.

Según las informaciones recopiladas por distintos gobiernos europeos, al menos nueve países del continente han reportado incursiones o avistamientos relacionados con este fenómeno.

Un miembro del Ejército neerlandés patrulla en vísperas de la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, el 23 de junio de 2025. Yves Herman Reuters

Para los servicios de inteligencia occidentales, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de presión híbrida destinada a medir la capacidad de respuesta de la OTAN y generar incertidumbre en las sociedades europeas. Además, todas estas incursiones obligan a mantener un elevado nivel de alerta.

Paralelamente, Rusia acusa a los países europeos de alimentar la escalada al incrementar la producción y el suministro de drones a Kiev.

El Báltico, nuevo foco de tensión

La preocupación es especialmente intensa en la región del mar Báltico, donde convergen las fronteras de la OTAN con Rusia y Bielorrusia.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques con drones de largo alcance contra objetivos situados en territorio ruso, incluidas zonas próximas al Báltico.

Varios drones militares ucranianos han penetrado por error en el espacio aéreo de Finlandia, Letonia o Lituania.

El episodio más reciente fue la explosión de un dron marino en el mayor puerto de Rumanía. Kiev aseguró que era suyo, aunque atribuyó el incidente -como suele ocurrir en estos casos- a la guerra electrónica rusa.

Las incursiones accidentales por ambos lados han disparado el temor a una escalada involuntaria entre actores directa o indirectamente implicados en la guerra. La combinación de guerra electrónica y actividades híbridas está reconfigurando la percepción de seguridad en Europa.

Lo ocurrido en Letonia demuestra que los drones han dejado de ser un problema exclusivo del campo de batalla ucraniano para convertirse en un desafío directo para la defensa aérea europea, obligando a la UE y a la OTAN a adaptar sus capacidades a una amenaza que evoluciona con rapidez y que ya alcanza sus propias fronteras.