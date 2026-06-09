El Consejo de Ministros aprueba 374 millones de euros para el despliegue de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz

También se autoriza la posible intervención de la UME y otras unidades ante catástrofes o emergencias en el exterior hasta finales de 2026.

El acuerdo incluye la prórroga de misiones en el extranjero, actividades de disuasión y defensa de la OTAN, y cooperación para prevenir conflictos.

Las misiones apoyadas persiguen objetivos como proporcionar estabilidad y seguridad, luchar contra el terrorismo y defender el territorio aliado.

El Consejo de Ministros ha aprobado 374 millones de euros para financiar el despliegue de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de paz.

Dentro del Consejo de Ministros celebrado hoy, Hacienda ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz.

Según recoge la nota, las diferentes misiones en las que participan las Fuerzas Armadas atienden a tres grandes objetivos estratégicos: proporcionar estabilidad y seguridad; luchar contra el terrorismo; y disuadir y defender el territorio aliado.

Para hacer efectivos tales objetivos estratégicos, apuntan, por acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025 se adoptaron una serie de acuerdos encaminados a la prórroga de la autorización de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en una serie de misiones fuera del territorio nacional.

Asimismo, dentro del acuerdo también se establecieron una "serie de misiones de disuasión y defensa de la OTAN".

También se prorrogaban una serie de actividades de seguridad cooperativa y bilaterales para fortalecer las capacidades de seguridad y prevenir conflictos en diferentes puntos. O el despliegue marítimo junto a otros países de la Unión Europea en zonas de la costa africana.

Además, se prorrogaba, hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, la autorización de posibles despliegues de corta duración en el exterior por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de otras unidades de las Fuerzas Armadas ante situaciones de grave riesgo, catástrofes y calamidades.

Estos despliegues también podrían estar motivados por "necesidades de apoyo a otras solicitudes bilaterales de naturaleza urgente en el marco de los intereses compartidos con países socios y aliados".

"Con objeto de financiar la ampliación de crédito necesaria para la financiación de estas actuaciones, se requiere disponer de un importe de 374 millones de euros con cargo al Fondo de Contingencia", explican.