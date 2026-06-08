Adiós al FCAS: Alemania y Francia cancelan el programa del caza de sexta generación en el que participaba España

Algunas iniciativas del programa, como la nube de combate, podrían mantenerse, aunque el compromiso es principalmente simbólico.

En el consorcio tecnológico participaban Dassault, Airbus e Indra, con desarrollo de sistemas avanzados como una nube de combate abierta a otras plataformas.

El proyecto, valorado en unos 100.000 millones de euros, llevaba meses estancado debido a diferencias irreconciliables entre los países implicados.

Francia y Alemania han decidido cancelar el programa conjunto para desarrollar un caza de sexta generación, en el que también participaba España.

Los máximos mandatarios de Francia y Alemania han decidido poner punto y final al programa de desarrollo y fabricación de un caza de sexta generación.

Las posturas entre ambos países son, finalmente, irreconciliables, tal y como se viene demostrando durante los últimos meses de desencuentros tanto a nivel político como industrial.

En el programa participan, a partes iguales, Francia, Alemania y España, con la parte tecnológica encargada a Dassault, Airbus e Indra, respectivamente.

Según fuentes oficiales recogidas por Reuters, el canciller alemán Merz y el presidente francés Macron debatieron sobre el problemático proyecto en el marco de la cumbre UE que se celebra estos días en Montenegro para estrechar lazos con los Balcanes.

La conclusión de la reunión es que no existía ninguna posibilidad de superar meses de estancamiento, tal y como explican las mismas fuentes.

El fracaso en alcanzar un acuerdo sobre el proyecto, valorado en unos 100.000 millones de euros, pone la guinda en un programa que, desde hace aproximadamente un año, ha enfrentado numerosas complicaciones.

El concepto del FCAS era el de un programa compuesto por varios sistemas. Además del caza, también se estableció el desarrollo de un caza y de una nube de combate abierta a otras plataformas ya existentes en las Fuerzas Aéreas de los países participantes.

Una fuente europea citada por la agencia indicó que ambas partes —refiriéndose a Alemania y Francia— se encaminaban a una solución que salvara, en parte, las apariencias.

En concreto, a los sistemas que no son el caza de sexta generación, como la antes mencionada nube de combate que podría mantenerse viva y en la que Indra cuenta con un importante peso.

El compromiso en este aspecto "es principalmente simbólico", ya que FCAS es un nombre genérico para dichos sistemas y no exclusivo de este plan, pero los funcionarios de los dos países han estado buscando una fórmula que permita a Macron renunciar al caza principal sin tener que declarar muerto a todo el proyecto conjunto.

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