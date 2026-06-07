'Birds Group': la unidad de élite con la que la Bundeswehr adapta su doctrina militar a la guerra de drones

El 'Birds Group' coopera con la industria de defensa para acelerar la innovación, reducir la dependencia de China y reforzar la producción europea de drones.

Sus áreas de trabajo incluyen el uso de drones propios, la protección contra drones enemigos y el desarrollo de capacidades antidron.

El grupo actúa como un laboratorio táctico que analiza innovaciones del frente ucraniano y desarrolla procedimientos para operar en entornos saturados de drones.

La Bundeswehr ha creado el 'Birds Group', una unidad de élite dedicada a adaptar la doctrina militar alemana a la guerra de drones.

La transformación del campo de batalla provocada por los drones ha llevado a las Fuerzas Armadas alemanas a crear estructuras específicas para analizar y asimilar las lecciones de los conflictos más recientes.

Entre ellas destaca el denominado Birds Group, una pequeña pero altamente especializada unidad de la Bundeswehr cuya misión es trasladar rápidamente las innovaciones observadas en combate al adiestramiento, la doctrina y el equipamiento del Ejército alemán.

El creciente protagonismo de este grupo está directamente relacionado con las enseñanzas extraídas de la guerra en Ucrania, donde el empleo masivo de aeronaves no tripuladas por parte de ambos bandos ha transformado la forma de combatir.

Fundado a finales de 2025, el llamado Birds Group, integrado en el Mando del Ejército —el Estado Mayor del inspector—, está dirigido por el coronel del Estado Mayor Alfred Grethe, quien describió su unidad a la agencia Efe como una "célula de asesoramiento" para un Ejército que se rearma y se adapta a amenazas como la de Rusia.

Y aseguró que su equipo, es un "acelerador de la innovación" dedicado a "recoger y analizar las ideas de la tropa" y "vincularlas con el desarrollo futuro del Ejército". Para él, los drones, tanto aéreos como terrestres, desempeñan un papel fundamental. "Son el núcleo de nuestro trabajo", explicó.

Un laboratorio táctico

Desde drones comerciales adaptados para lanzar explosivos hasta plataformas de reconocimiento de largo alcance o sistemas kamikaze, estas capacidades han demostrado su eficacia para localizar objetivos, corregir fuego de artillería, atacar vehículos blindados y golpear infraestructuras estratégicas con costes significativamente inferiores a los de los sistemas convencionales.

Ante esta nueva realidad, el Birds Group funciona como un auténtico laboratorio táctico dentro de la Bundeswehr. Sus especialistas analizan de manera constante las innovaciones que aparecen en el frente ucraniano, estudian nuevas amenazas y desarrollan procedimientos que permitan a las unidades alemanas operar en un entorno cada vez más saturado de drones.

Un militar alemán operando un dron

El objetivo es evitar que las Fuerzas Armadas alemanas queden rezagadas ante una revolución tecnológica que está modificando algunos de los principios fundamentales de la guerra convencional.

La experiencia de Ucrania ha puesto de manifiesto que la capacidad de adaptación es tan importante como la adquisición de nuevos sistemas de armas, especialmente en un ámbito donde las innovaciones aparecen y evolucionan en cuestión de semanas.

Tres áreas de trabajo

La actividad del Birds Group se articula en torno a tres grandes líneas de actuación. La primera se centra en el empleo de drones propios, estudiando cómo integrar de manera más eficaz capacidades de reconocimiento, vigilancia y ataque en las operaciones militares.

La segunda está relacionada con la protección frente a drones enemigos. En este ámbito, la unidad trabaja en el desarrollo de tácticas de ocultación, dispersión y supervivencia destinadas a reducir la vulnerabilidad de las tropas frente a la observación y los ataques realizados mediante sistemas no tripulados.

La tercera área corresponde a la lucha antidron. Para ello, el grupo evalúa tecnologías y procedimientos destinados a detectar, interferir o neutralizar aeronaves no tripuladas antes de que alcancen sus objetivos, una capacidad considerada cada vez más esencial en los conflictos contemporáneos.

Con el objetivo de satisfacer esas necesidades, Grethe y su equipo están en contacto con la industria de defensa, con cuyos actores cooperan para transmitir qué necesitan las Fuerzas Armadas alemanas.

Aunque reconoció que su equipo y las Fuerzas Armadas alemanas afrontan varios retos, destacó la necesidad de acelerar los procesos de innovación, adaptarse a los rápidos ciclos tecnológicos, reducir la dependencia de China en componentes de drones y reforzar la soberanía europea mediante la producción de estos sistemas en territorio comunitario.

Adaptar la doctrina

Más allá del análisis tecnológico, una de las principales funciones del Birds Group es acelerar la adaptación doctrinal de las Fuerzas Armadas alemanas.

La guerra en Ucrania ha evidenciado que los ciclos tradicionales de desarrollo militar resultan demasiado lentos frente a la velocidad con la que evolucionan las tácticas y tecnologías relacionadas con los drones.

Por ello, la unidad tiene la misión de identificar rápidamente las lecciones operativas más relevantes y trasladarlas a los programas de instrucción, los ejercicios de adiestramiento y las unidades desplegadas. El propósito es que las fuerzas alemanas puedan incorporar de forma ágil los cambios que están redefiniendo el combate moderno.

La importancia adquirida por el Birds Group refleja una tendencia más amplia dentro de los ejércitos occidentales. Los drones han dejado de ser un complemento de las operaciones militares para convertirse en un elemento central del campo de batalla.

La capacidad para emplear estos sistemas y, al mismo tiempo, protegerse frente a ellos se ha convertido en una prioridad estratégica para las fuerzas armadas.