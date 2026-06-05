El radar ECRS Mk1 para los Eurofighter de España y Alemania comienza las pruebas en entornos operativos reales

La entrega del ECRS Mk1 a las Fuerzas Aéreas de España y Alemania está prevista para 2027, tras los resultados positivos obtenidos en los primeros ensayos.

El radar ECRS Mk1 reforzará las misiones aire-aire, aire-superficie y dotará a las aeronaves de avanzadas capacidades de guerra electrónica pasivas y activas.

Desarrollado por Indra y Hensoldt, el sistema utiliza tecnología AESA multicanal y un procesador de altas prestaciones para mejorar las capacidades de combate aéreo.

El radar ECRS Mk1 para los Eurofighter de España y Alemania ha iniciado las pruebas en condiciones operativas reales, equipado con hardware y software avanzados.

El programa Eurofighter continúa avanzando a buen ritmo. Si hace unos días Airbus finalizó el montaje del primer avión en Getafe, ahora Indra acaba de anunciar el inicio de las pruebas en condiciones operativas del radar que equipará.

El Eurofighter Common Radar System Mark 1 (ECRS Mk1) está desarrollado a caballo entre la propia Indra y la alemana Hensoldt y será el sistema de cabecera tanto para los aparatos del Ejército del Aire como para los de la Luftwaffe.

Para esta fase de ensayos, el radar Mk1 está completamente equipado con hardware y con la versión de software más avanzada hasta la fecha, según han explicado en un comunicado.

El sistema "se somete a estímulos con blancos reales de oportunidad y con blancos cooperativos reales para simular escenarios reales y permitir la maduración del software", indican.

Los primeros resultados "demuestran para el operador las ventajas en robustez y prestaciones de la nueva arquitectura de hardware y software del radar Mk1".

El resultado positivo de los ensayos significa una "sólida confirmación de la elección realizada para los subsistemas mejorados" de la tecnología, que se decidió en 2024 por los clientes del radar.

"Este importante paso hacia la entrega del ECRS Mk1 a Alemania y España en 2027 es el resultado de un compromiso ininterrumpido de los socios industriales del radar y de un sólido apoyo de los clientes al programa", ha explicado Falko Firl, director de radar Eurofighter en Hensoldt.

Radar MK1 Eurofighter

"Detrás de los socios industriales del ECRS Mk1, Airbus, Indra y Hensoldt, este hito simbólico supone una gran recompensa para todo el equipo distribuido entre Alemania y España, altamente implicado en ofrecer capacidades de combate aéreo de primer nivel a las naciones", prosiguió Firl.

Por otro lado, Mónica Pérez Fernández, directora del programa Eurofighter en Indra, ha declarado que "el inicio de la fase de ensayos marca un hito clave en la incorporación al Eurofighter de un radar AESA con capacidades avanzadas que respaldará la superioridad aérea de las aeronaves en los próximos años".

"Se convertirá en uno de los radares aerotransportados más avanzados en operación y en un claro ejemplo de cómo la colaboración prolongada entre empresas europeas de referencia permite avanzar con mayor rapidez y ofrecer soluciones de vanguardia a nuestras Fuerzas Armadas", explicó Pérez Fernández.

El ECRS Mk1 está basado en una antena Active Electronically Scanned Array (AESA) multicanal y en un procesador de altas prestaciones.

El sistema mejorará las capacidades del Eurofighter para las dos Fuerzas Aéreas y está diseñado para reforzar toda la gama de misiones de combate. Incluidas las avanzadas aire-aire, aire-superficie de alta resolución, así como capacidades de guerra electrónica tanto pasivas como activas.