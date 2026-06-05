El ministro belga de Defensa propone campamentos militares para reeducar a jóvenes "alborotadores"

La visita del comisario europeo Andrius Kubilius a una fábrica de armas en Herstal fue cancelada por seguridad ante protestas de activistas propalestinos.

La propuesta requeriría coordinación entre varias administraciones, ya que implica competencias de Justicia, Juventud y Enseñanza.

Defensa ya organiza campamentos para jóvenes en riesgo de exclusión, enfocados en disciplina y responsabilidad, y ofrece su experiencia para ampliar estos programas.

El ministro belga de Defensa, Theo Francken, ha reaccionado a los disturbios registrados este jueves en Bruselas durante una protesta contra una reforma educativa —que se saldaron con 24 detenidos— proponiendo la creación de “campamentos” militares para reeducar a “jóvenes delincuentes”.

“Lo ocurrido ayer en Bruselas es una auténtica vergüenza. Siempre el mismo núcleo duro de alborotadores y vándalos. Todo el mundo está harto, pero parece que no pasa nada. Tiene que haber campamentos de entrenamiento para estos jóvenes delincuentes. La reeducación es urgente. Defensa está preparada para ayudar, si se desea”, escribió el dirigente nacionalista flamenco en la red social X.

Según fuentes ministeriales citadas por el diario DH Les Sports, Defensa no partiría de cero: ya organiza campamentos orientados al empleo y la integración social de jóvenes sin formación ni trabajo, en riesgo de exclusión.

🧐 Wat gisteren in Brussel gebeurde is een pure schande. Altijd dezelfde harde kern relschoppers en vandalen. Iedereen heeft er zijn buik van vol, maar er gebeurt precies niets. Er moeten bootcamps komen voor deze jonge delinquenten. Heropvoeding is dringend nodig. Defensie staat… — Theo Francken (@FranckenTheo) June 5, 2026

El gabinete de Francken subrayó que las Fuerzas Armadas cuentan con experiencia en programas centrados en disciplina, estructura, responsabilidad individual e integración social, conocimientos que podrían ponerse a disposición de otras administraciones.

No obstante, las mismas fuentes admitieron que una iniciativa de mayor alcance requeriría concertación interfederal, al afectar a competencias de Justicia, Ayuda a la Juventud y Enseñanza, entre otras.

“Esto supera las competencias de Defensa por sí sola, pero estamos preparados para desempeñar nuestro papel y, por ejemplo, apoyar un proyecto piloto”, señalaron desde el gabinete del ministro, según apuntan los medios belgas.

Los incidentes se produjeron durante una jornada de movilización del sector educativo contra un decreto-programa de la Federación Valonia-Bruselas que prevé recortes en la enseñanza y cuya tramitación parlamentaria ha generado malestar entre sindicatos, docentes y estudiantes.

En los alrededores de la estación Central de Bruselas se registraron incendios de bicicletas y barreras, lanzamiento de gases lacrimógenos e intervenciones policiales, en una jornada que concluyó con 24 detenidos, entre ellos varios menores de 15 y 16 años, según medios locales.

Visita de Kubilius a Thales

Este mismo viernes, también se ha tenido que suspender la visita del comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, a una fábrica de armas en la ciudad belga de Herstal después de que las autoridades locales reconocieran que no eran capaces de garantizar su seguridad por la presencia de activistas propalestinos que se estaban manifestando en el lugar.



Kubilius tenía previsto visitar la empresa de defensa Thales Belgium junto con el presidente del gobierno de la región de Valonia, Adrien Dolimont, pero la cita se canceló por motivos de seguridad.

Ik ben geschandaliseerd en beschaamd dat dit belangrijk bezoek van Europees commissaris voor Defensie @KubiliusA aan het topbedrijf Thales niet kon plaatsvinden. Hoe is dit kunnen gebeuren? Dit moet grondig uitgezocht worden. Ik nam hierover zojuist contact met mijn collega… https://t.co/rVDSgvErRN — Theo Francken (@FranckenTheo) June 5, 2026

La protesta se debe a las dudas que organizaciones de derechos humanos y activistas propalestinos tienen sobre la efectividad de la prohibición valona del tránsito de material militar a Israel, informó la agencia Belga.

Ante esto, el ministro de Defensa belga ha declarado sentirse "escandalizado y avergonzado", asegurando que "El terrorismo de extrema izquierda debe cesar. Basta ya".