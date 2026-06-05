Londres refuerza el apoyo a Kiev: entrena instructores de helicópteros, más ingenieros y sanitarios militares

Trece países aliados participan en la misión, aportando instructores y recursos, consolidando el programa como uno de los principales apoyos internacionales a Ucrania.

La nueva fase busca dotar a las Fuerzas Armadas ucranianas de capacidades técnicas avanzadas para reforzar la autonomía y eficacia en el campo de batalla.

Más de 63.000 militares ucranianos han sido entrenados por esta iniciativa en los últimos cuatro años, principalmente en infantería y liderazgo.

El Reino Unido amplía la Operación Interflex para Ucrania, enfocándose en la formación de instructores de helicópteros, ingenieros y personal sanitario militar.

La Operación Interflex de adiestramiento para Ucrania liderada por el Reino Unido ha iniciado una nueva fase centrada en la formación especializada, un paso que amplía significativamente el alcance de un programa que hasta ahora se había centrado principalmente en la preparación de soldados de infantería, mandos e instructores militares.

Según el Ministerio de Defensa británico, tras haber entrenado a más de 63.000 militares ucranianos en los últimos 4 años, la misión se orienta ahora hacia la creación de capacidades más complejas, con especial atención a la formación de instructores de helicópteros, cuyos primeros alumnos se graduaron el mes pasado.

A esta capacidad se sumarán programas específicos relacionados con la sanidad militar y la ingeniería, dos áreas fundamentales para el sostenimiento de las operaciones en el campo de batalla.

El secretario de Defensa británico, John Healey, anunció el inicio de una nueva fase de la Operación Interflex al cumplirse cuatro años de su puesta en marcha.

Según explicó, esta etapa se centrará en ofrecer formación especializada a largo plazo —incluida la preparación de pilotos, personal médico e ingenieros— con el objetivo de reforzar la autonomía y eficacia futura de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Healey también advirtió de los intentos de Moscú por desviar la atención internacional. “Con la mirada puesta en Oriente Medio en los últimos meses, Putin quiere distraernos, pero los ucranianos siguen luchando con enorme valentía”, afirmó. En este sentido, subrayó que nada impedirá mantener el apoyo a Kiev “el tiempo que sea necesario para lograr la paz”.

La ampliación del catálogo formativo refleja la evolución de las necesidades ucranianas tras más de cuatro años de guerra y la intención de los países aliados de proporcionar conocimientos cada vez más especializados.

Trece países implicados

La Operación Interflex fue puesta en marcha por el Reino Unido en 2022 con el objetivo de acelerar la preparación de nuevos efectivos ucranianos. Desde entonces, el programa ha estado centrado principalmente en la formación de soldados de infantería, así como en la capacitación de líderes e instructores.

En junio de 2026, la iniciativa alcanzará su cuarto aniversario habiendo formado a más de 63.000 militares ucranianos como "soldados de infantería, líderes e instructores", según los datos oficiales.

La incorporación de especialidades relacionadas con la aviación, la medicina militar y la ingeniería supone un nuevo escalón en la evolución del programa.

Más allá de generar nuevos combatientes, el objetivo pasa ahora por desarrollar capacidades técnicas que permitan a las Fuerzas Armadas ucranianas reforzar áreas clave para la conducción y el sostenimiento de las operaciones.

El esfuerzo está respaldado por una coalición de 13 países aliados que participan en la misión aportando personal instructor y recursos de formación. Durante estos cuatro años, la Operación Interflex se ha convertido en una de las principales iniciativas internacionales de apoyo militar a Ucrania.

La transición hacia una formación más especializada evidencia también la madurez alcanzada por el programa.