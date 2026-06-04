El PP pide al Gobierno reforzar la Legión en Ceuta y Melilla y recuperar dos banderas eliminadas con Zapatero

La formación popular advierte de la disminución de efectivos militares y subraya la importancia estratégica de ambas ciudades como únicas fronteras terrestres con Marruecos.

El PP justifica la medida por la necesidad de aumentar la presencia estatal, reforzar la seguridad y responder a las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.

La propuesta busca reactivar la II Bandera 'Carlos V' en Melilla y la V Bandera 'Gonzalo Fernández de Córdoba' en Ceuta, disueltas en 2009 y 2007.

El PP solicita al Gobierno reforzar la Legión en Ceuta y Melilla recuperando dos banderas eliminadas durante el mandato de Zapatero.

El PP ha instado al Gobierno a reforzar la presencia de la Legión en Ceuta y Melilla mediante la recuperación de dos banderas disueltas durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

En una proposición no de ley registrada en el Congreso, reclama reactivar la II Bandera “Carlos V” del I Tercio Gran Capitán de Melilla, suprimida en 2009, y la V Bandera “Gonzalo Fernández de Córdoba” del II Tercio Duque de Alba de Ceuta, disuelta en 2007.

Los populares enmarcan la iniciativa en su “apoyo sin ambages” a ambas ciudades y en la necesidad de reforzar la presencia del Estado y los efectivos de las Fuerzas Armadas.

En la exposición de motivos, recuerdan que "A pesar de las relaciones de buena vecindad con el Reino de Marruecos, no podemos obviar las injustificadas reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla" y recuerdan episodios como la crisis migratoria de mayo de 2021, que obligó a desplegar al Ejército en el Tarajal.

El PP sostiene además que las guarniciones han menguado en las últimas décadas por la profesionalización del Ejército, pese a su participación en misiones internacionales.

A su juicio, recuperar estas unidades mejoraría las capacidades operativas, reforzaría el vínculo con la sociedad civil y aumentaría la presencia del Estado en seguridad y defensa.

La formación subraya que Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de España —salvo Andorra— con un país ajeno a la UE y la OTAN, y recuerda que las Fuerzas Armadas cuentan con 122.244 efectivos (enero de 2024), por debajo del máximo de 130.000-140.000 fijado en la Ley de la carrera militar.

Asimismo, subraya que "La guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio e Irán, han puesto en evidencia que la diplomacia y la cooperación internacional no se bastan por sí solas para garantizar la resolución pacífica de las controversias".

Y por tanto, inciden en que "resulta imprescindible disponer de una capacidad de disuasión mediante el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas que frene las ambiciones expansionistas de las autocracias".