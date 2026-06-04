Finlandia planea invertir en defensa el 4,6% del PIB en tres años para hacer frente a la amenaza de Rusia

El entorno de seguridad de Finlandia está marcado por la amenaza impredecible de Rusia, los avances tecnológicos y la redefinición de responsabilidades dentro de la OTAN.

El Gobierno finlandés destaca un amplio consenso parlamentario para reforzar la defensa y mantener una capacidad de disuasión creíble ante Rusia.

El aumento del presupuesto permitirá financiar la compra de 64 cazas F-35, cuatro corbetas, un sistema de defensa antiaérea israelí, sistemas antidrones y satélites de inteligencia.

Finlandia planea duplicar su gasto en defensa en tres años, alcanzando el 4,6% del PIB en 2029 para hacer frente a la amenaza de Rusia.

La perpetua amenaza de Rusia sobre Finlandia ha hecho que el Gobierno de Helsinki se replantee su gasto en defensa para el futuro más inmediato.

Según un informe presentado este martes por un grupo de trabajo parlamentario designado por el Gobierno, Finlandia deberá duplicar su inversión en este ámbito en tres años, pasando de 7.700 millones a 14.000 millones, si quiere hacer frente a sus necesidades de defensa.

Se trata de un impulso muy importante que situaría al país europeo con el 4,6% de gasto respecto al PIB en 2029, muy por encima del 3,5% que ha acordado por la OTAN para 2035, tal y como recoge Efe.

"Para hacer frente a la amenaza a largo plazo que representa Rusia, corregiremos las deficiencias de nuestro sistema de defensa y reforzaremos la defensa de Finlandia con determinación", según afirmó Antti Häkkänen, ministro de Defensa finlandés.

Häkkänen resaltó que el informe del grupo de trabajo demuestra que existe un amplio consenso parlamentario sobre las políticas clave de defensa.

Lo que constituye "la principal fortaleza" del país en materia de seguridad con el fin de mantener una capacidad de disuasión creíble ante Rusia.

"Este consenso permitirá una cooperación a largo plazo", explica el ministro. Y apunta a que trascenderá de los mandatos gubernamentales para "fortalecer la defensa y la seguridad de Finlandia".

Según el Ejecutivo finlandés, la principal conclusión del informe es que Rusia representa una amenaza impredecible y a largo plazo para la seguridad del país nórdico y de la OTAN.

Además de esta amenaza, el entorno operativo de Finlandia se ve afectado por los cambios en el panorama bélico, los avances tecnológicos en el sector de la defensa y la redefinición del reparto de responsabilidades transatlánticas dentro de la Alianza, según el Gobierno.

Debido a todos estos factores, el informe subraya que la defensa de Finlandia debe estar dimensionada para satisfacer las exigencias del entorno de seguridad, así como los objetivos y compromisos relacionados con la defensa colectiva de la OTAN.

El aumento de presupuesto para gasto en defensa serviría, entre otras cosas, para financiar la adquisición de los 64 cazas F-35 que Finlandia tiene firmados con la estadounidense Lockheed Martin, cuatro corbetas para la Armada y un sistema israelí de defensa antiaérea.

También sistemas antidrones, armas de largo alcance y satélites de inteligencia.

El movimiento de Helsinki se produce al mismo tiempo que regresan las intenciones expansionistas de la administración Trump por Groenlandia, que desde Washington ven a la isla como enlace estratégico para el Atlántico Norte.