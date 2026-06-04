El Ejército del Aire despliega un dron ‘Predator B’ en Lanzarote para proteger la visita del Papa León XIV a Canarias

El ‘Predator B’, que sirve para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, también se emplea habitualmente para vigilar embarcaciones y detectar redes de inmigración irregular o narcotráfico.

El Escuadrón 233 del Ala 23 y el Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (Cintaer) operan el dron y procesan la información recogida por sus sensores avanzados.

El dron apoyará el dispositivo coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando información en tiempo real y reforzando las medidas de protección.

El Ejército del Aire ha desplegado un dron MQ-9 ‘Predator B’ en la Base Aérea de Lanzarote para reforzar la seguridad durante la visita del Papa León XIV a Canarias.

El Ejército del Aire y del Espacio anunció este jueves que ha desplegado en la Base Aérea de Lanzarote un destacamento con un dron ‘Predator B’, que apoyará el dispositivo de seguridad previsto con motivo de la visita del papa León XIV a las Islas Canarias.

Según informó el Ejército del Aire y del Espacio personal del Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz) se trasladó a Lanzarote, designada como base de despliegue del sistema.

Durante la visita del Papa León XIV a Canarias, el dron MQ-9 ‘Predator B’ formará parte del dispositivo de seguridad coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en una misión desarrollada bajo la dirección del Mando Aéreo de Combate.

En concreto, aportará información en tiempo real y reforzará las medidas destinadas a garantizar la seguridad tanto del Pontífice como de la ciudadanía.

Detrás de dichas operaciones estará un dispositivo humano y técnico encabezado por el Escuadrón 233 del Ala 23 y el Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (Cintaer).

Por una parte, el Ala 23 aporta la tripulación del dron y opera los sensores electro-ópticos y el radar de apertura sintética del 'Predator B', mientras que el personal del Cintaer proporciona el equipo que durante la misión se encarga del procesamiento y explotación de la información recolectada por los diferentes sensores, así como la difusión de los productos de inteligencia asociados.

Desde que llegó a España en 2018, el Predator se convirtió en el modelo de dron más avanzado de cuantos sirven dentro de las Fuerzas Armadas. Las cuatro unidades adquiridas se incorporaron a la base extremeña de Talavera la Real, perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio, con la única misión de servir como plataformas de vigilancia aérea avanzada sin una sola arma a bordo.

Está especialmente diseñado para misiones ISR (Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento), el ‘Predator B’, que entró en servicio en España en 2021, es un avión pilotado a distancia de reconocimiento estratégico, con una autonomía de más de 27 horas, una altitud máxima de 15.240 metros (superior a la de cualquier avión de pasajeros convencional, exceptuando algunos reactores privados), un peso en vacío de 2.223 kilogramos y un peso máximo al despegue de 4.780 kilos.

Recientemente, en febrero, el Ejército del Aire y del Espacio anunció el primer vuelo de un dron ‘Predator B’ del Ala 23 con el pod SOAR de inteligencia de señales, desarrollado por General Atomics y L3 Harris.

Dicho pod proporciona detección, identificación y localización a largo alcance de señales de radar y comunicación de interés.

El SOAR permite a los operadores del ‘Predator B’ proporcionar vigilancia a distancia, detectando amenazas antes de que estas puedan detectar la aeronave, y comunicar inteligencia procesable. Todas esas capacidades podrán ser utilizadas ante la visita papal.

Además de las citadas tareas de inteligencia y vigilancia, el Predator B participa habitualmente en operaciones de presencia, vigilancia y disuasión orientadas a la protección de la soberanía nacional.

Entre sus cometidos figuran el seguimiento de actividades de interés para la seguridad, la vigilancia de embarcaciones militares de países ajenos a la OTAN y la Unión Europea, así como la detección de redes vinculadas a la inmigración irregular o al narcotráfico.