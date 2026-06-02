Zaragoza acoge este mes el ejercicio MILEX 26: 13 países y 2.500 militares para evaluar la respuesta rápida de la UE

El ejercicio incluye despliegue de unidades de artillería, ingenieros, apoyo logístico, capacidades aéreas y equipos de inteligencia y reconocimiento.

España lidera el Grupo de Combate de la UE, con la Brigada Canarias XVI como unidad base y la integración de una compañía portuguesa.

El objetivo principal es evaluar la Capacidad de Despliegue Rápido de la Unión Europea y mejorar la gestión de crisis y la interoperabilidad militar.

Zaragoza acoge el ejercicio multinacional MILEX 26, con la participación de 2.500 soldados de 13 países europeos.

El campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza) es el epicentro del ejercicio multinacional MILEX 26, que alcanza este año la cuarta edición y finalizará el próximo 18 de junio con una demostración sobre el terreno.

El objetivo del MILEX es comprobar la Capacidad de Despliegue Rápido (RDC) de la Unión Europea, según explican desde el Estado Mayor de la Defensa.

Con ello se pretende mejorar la preparación y la gestión de crisis, profundizar en la interoperabilidad y fortalecer una cultura estratégica compartida entre todos los Estados miembros.

En total, están participando unos 2.500 soldados de 13 países europeos, de los cuales más de 1.600 son españoles.

El ejercicio entrena la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución de la Unión Europea, como Cuartel General Operativo encargado del nivel estratégico; al personal del Eurocuerpo, como Cuartel General de la Fuerza haciéndose cargo del nivel operativo; y al Grupo de Combate de la UE, dirigido por España y como parte del nivel táctico.

La unidad base generadora de este último es la Brigada Canarias XVI, perteneciente al Mando de Canarias.

Por su parte, la Agrupación Táctica está formada en base al Regimiento de Infantería Soria Nº9, integrándose también en ella una compañía del Ejército de Tierra portugués.

Despliegue de vehículos militares rumbo a Zaragoza EMAD

Además, también dispone de unidades de apoyo al combate, unidades de artillería (RACA 93), unidades de ingenieros (BZ XVI), unidades de protección NBQ, vehículos aéreos no tripulados, policía militar, equipo cinológico y transmisiones de la Brigada Canarias XVI.

Por último, conforman la Agrupación Táctica una unidad de apoyo logístico al combate por parte del Grupo Logístico XVI.

El ejercicio "está diseñado para mejorar la interoperabilidad en la planificación y la conducción de operaciones en todos los niveles", explican.

Los capacitadores nacionales están representados por un puesto sanitario Role 2B, una compañía de protección de la fuerza, una unidad compuesta por helicópteros Super Puma y AB-212, capacidades de inteligencia y reconocimiento con Leopard y Pizarro, equipos de operaciones de información, guerra electrónica y personal de Guardia Civil.

El traslado de la Agrupación Táctica desde Canarias se desarrolla en cinco fases y concluirá el próximo martes, día 9. La primera ya se ha completado y actualmente continúan los movimientos de personal, vehículos y material por vía marítima y aérea.